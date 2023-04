Una decisión histórica: NBA legaliza el uso de marihuana en sus jugadores

71062

El nuevo Convenio Colectivo (CBA, Collective Bargaining Agreement) de la National Basketball Association (NBA) es una realidad. Durará siete años y entre sus novedades está la legalización de la marihuana. Ningún jugador será sancionado por utilizarla. Un movimiento histórico en el deporte americano y mundial.

El nuevo acuerdo firmado con la NBPA incluye nuevos estándares y cambios en la estructura de la temporada de la mejor liga del mundo.

Una de esas novedades, según Shams Charania de The Athletic, es la nueva actualización sobre el programa de pruebas antidrogas, que no tomará en cuenta fumar marihuana a partir de ahora. Por lo tanto, los jugadores de la NBA ya no tendrán prohibido consumir marihuana en la próxima temporada.

Según diversas fuentes, más de la mitad de los jugadores consumían marihuana en la liga. Desde jugadores del pasado, hasta los del presente.

Lee también: Estas son las estrellas que ingresarán al Salón de la Fama de la NBA

Noticia al día