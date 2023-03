60463

Antonio Ecarri, presidente y candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, aseguró este jueves durante entrevista transmitida por Globovisión, que el proceso de primarias previsto para el próximo 22 de octubre se trata de una elección interna del G4 a través de «una comisión nombrada a espaldas del país».

Ecarri reiteró que no formarán parte de ese “cuarto oscuro. No podemos ni queremos participar en una primaria donde ni velas tuvimos. Además veo eso (Comisión Nacional de Primaria) como un autobús de manicomio, lleno de locos que no saben cuál es el destino, son los mismos desde el año 2000″, dijo.

Continuó refiriendo que «eso no es lo que quiere el país, los sectores populares no van a ir a votar a esa primaria, para que levanten otra lista Tascón”, comentó.

Foto: captura Golobovisión.

Por otra parte, anunció que desde la alianza que representa se está construyendo un nuevo paisaje político. “Va a haber un cambio histórico en Venezuela y vamos a derrotar a la resignación y a estos dos polos que tanto daño nos han hecho”.

Indicó también que los resultados de las elecciones de 2021, son la demostración de que son la única organización política en el país que no tiene el rechazo de la población. “Estamos sin prisa, pero sin pausa, recorriendo el país construyendo liderazgo”, puntualizó.

Escenario social

Ecarri también habló de crisis social en el país. «La gente no puede esperar al 2024, momento en el que se desarrollarían las elecciones presidenciales», dijo al mencionar que existe la necesidad urgente de atender los reclamos de los ciudadanos.

En su opinión, hay una emergencia educativa en Venezuela, «gravísima». Sostuvo además que es deficiente, dada la implementación de horarios donde los estudiantes solo asisten una o dos veces por semana a los planteles.

“Ellos (los sectores políticos) están ocupados en una pelea (…), en este país hay una clase política que está como en FM y los venezolanos en AM”.

En este sentido, pidió concentrarse en «los gravísimos problemas sociales» que viven los venezolanos y que a su juicio «no se aguantan hasta 2024».

Para Ecarri, si Venezuela logra estabilizar la producción de petróleo y se emiten títulos valores, «ese dinero va directo al bolsillo de los maestros, médicos y pensionados”.

Economía afectada por el IGTF

Por otra parte, pone sobre la mesa la liberación de la economía afectada por el IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras). “Los alcaldes, el Presidente tienen que ser promotores económicos, no se pueden estar subiendo impuestos, eso no quiere decir que no se paguen, pero debe haber bajos impuestos para reactivar la economía”.

La creación de una Superintendencia Nacional de Protección al Inversionista y Emprendedor, es otra de las propuesta que lleva adelante el Lápiz. “Este país necesita «confianza para generar inversión”, y argumentó que para esto también es necesario la paz y el diálogo», concluyó.

Noticia al Día / Con información de Globovisión