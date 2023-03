Un torrencial aguacero dejó sin hogar a los hermanitos Rodríguez, dos gemelos con autismo acompañados del amor de su madre

53376

-Los gemelos de 10 años, tienen autismo grado II. Su progenitora se debate entre cuidarlos y salir a trabajar para sustentarlos

El pasado 22 de abril del 2022, un torrencial aguacero se suscitó en el estado Falcón, dejando como consecuencia a una familia sin hogar.

La devastadora situación conllevó a la señora Haidee del Carmen Romero Ferrer, de 45 años, a aceptar la ayuda que su hijo mayor le estaba ofreciendo: venirse para Maracaibo.

A Romero, solo le quedaron sus dos bendiciones, aquellos que sin pensarlo dos veces agarró y se trasladó hasta la referida ciudad, en busca de un refugio para ella y sus gemelos.

Aquí, en Maracaibo, le esperaba un pequeño y precario inmueble que tan siquiera podía acobijarla con sus dos hijos.

Sin embargo, la condición de sus gemelos, Santiago David y Stephany Rodríguez Romero, le imposibilita salir a trabajar.

«Su condición y cambios de humor no me permiten salir a trabajar. A diario necesitan medicamentos para poder tenerlos calmados pero me salen muy costosos y no tengo como comprarselos. El señor ha tenido misericordia con mis hijos y conmigo, pero verlos exaltados y en estás condiciones me derrumban», contó la señora Haidee, mientras sus lágrimas caían por su rostro.

La pequeña vivienda signada con el número 106-70, se encuentra ubicada en la avenida 49 del barrio Libertad, parroquia Manuel Dagnino del municipio Maracaibo, estado Zulia.

Necesitan sus medicamentos

Su inestable situación y la condición en la que se encuentran los hermanitos Rodríguez, conmueve a sus vecinos, aquellos que quisieran tener las maneras para ayudarlos y poder brindarles una mejor atención.

Por su parte, la madre de estos pequeños se debate entre cuidarlos y salir a trabajar para sustentarlos, puesto que solo tiene ayuda del altísimo, aquel, que no la ha dejado decaer.

«A diario tienen que tomarse sus medicamentos (Ridal, de 2mg e Irmit, de 15 mg), pero no he tenido para

comprárselos y eso les afecta, no duermen y al no descansar ellos, yo tampoco. Han sido meses muy fuertes, me duele no poder ofrecerles algo mejor a mis hijos, ni siquiera una buena alimentación, sus medicinas, no es fácil «, proseguía contando la madre de los hermanitos Rodríguez, al mismo tiempo que endurecía su voz para no seguir llorando delante de sus gemelos.

