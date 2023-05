“Un amigo policía lo acompañó al banco a retirar el dinero con el que se venía a darle la sorpresa a su mamá”, Hermana del marabino desaparecido en Panamá

96219

-La extraña desaparición del marabino, Ender González, tiene a sus familiares consternados. Aún las autoridades panameñas no atienden el caso

De manos atadas y sin poder trasladarse a Panamá, se encuentra Gia Salazar, hermana de Ender, luego de que fuera contactada por una amiga de su hermano para decirle que se encontraba desaparecido.

La noticia le llegó la mañana del pasado jueves 11 de mayo, cuando la amiga del marabino, le preguntó a Gia, si él se encontraba con ellos, puesto que él le había comentado que le daría una sorpresa a su mamá en su día. Sin embargo, un ‘no’ como respuesta fue lo que dio la joven.

“Él miércoles en la noche habló con su amiga y le dijo que el jueves lo iba a acompañar un amigo policía al banco a sacar un dinero, porque para movilizarse en Venezuela tenía que tener efectivo. De ahí, iba a Western y finalmente se iba a dirigir a la aerolínea a ver si conseguía boletos” inició diciendo Gía a Noticia al Día.

La joven contó que ese amigo policía no era conocido entre sus colegas. “Ni de vista ni de trato y cuando su amiga le preguntó quién era, no le respondió”, indicó la joven.

Asimismo, prosiguió diciendo: “La última vez que se comunicó con su amiga le dijo que ya había salido del banco e iba camino a Western, que estuviera pendiente, ese fue su último audio”.

Al no obtener respuesta de González, la amiga se comunicó con Gia y con ello la desesperación entre sus familiares, quienes hasta la fecha no han obtenido respuesta de su paradero. “Fui hasta la embajada de Panamá que está en Caracas y me dijeron que como él hay muchos desaparecidos y para poder movilizarse tiene que sobresalir entre la multitud”.

Gía, con voz entrecortada y con una profunda tristeza indicó: “Hasta lo momentos nadie hace nada, es como si se hubiera desaparecido un vaso, un libro, un zapato, que nadie va a extrañar”.

