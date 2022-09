Twitter permitirá por fin editar los tuits hasta media hora después de su publicación

septiembre 1, 2022 - 10:10 am

-La función que más esperaban los usuarios de Twitter por fin se está probando. Los desarrolladores de la red social están trabajando en la posibilidad de que los tuiteros puedan editar sus tuits. Sin embargo, habrá pegas: solo tendrán 30 minutos para hacerlo y el resto podrá ver las versiones anteriores.

Según Twitter, las publicaciones podrán editarse “varias veces” por lo que durante 30 minutos se podrán modificar de manera ilimitada. Para saber cuánto tiempo queda para que se agote el tiempo, los tuits tendrán un icono que muestre cuántos minutos han pasado y una etiqueta que avisará de que se ha editado.

“El límite de tiempo y el historial de versiones juegan un papel importante aquí -han dicho los portavoces en The Guardian-. Ayudan a proteger la integridad de la conversación y crean un registro de acceso público de lo que se dijo”.

Actualmente, se está probando de forma interna y a finales de septiembre llegará a los suscriptores del servicio Blue de Twitter de un país. No se sabe qué lugar será el que escoja la plataforma, pero Twitter Blue está en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“Esperamos que, con la disponibilidad de la edición, los tuits se sientan más accesibles y menos estresantes -apuntan desde la app-. Debería poder participar en la conversación de una manera que tenga sentido para usted, y seguiremos trabajando en formas que hagan que se sienta fácil hacer precisamente eso”.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022