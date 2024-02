230133

Compartimos este interesante reportaje del portal www.quien.com. ¿Tuvo la princesa Diana de Gales una hija?

La revista estadounidense Globe Magazine asegura que los príncipes William y Harry no son los únicos hijos que la princesa Diana y el príncipe Carlos de Gales tuvieron juntos, y es que en una de sus portadas llevan como noticia principal que la pareja tuvo una hija de nombre Sarah que fue producto del robo de un óvulo fertilizado de Lady Di. El artículo cuenta que, antes de casarse con el hijo de la reina Isabel II, la princesa Diana fue sometida a pruebas de fertilidad y que en uno de los procedimientos uno de los médicos particulares extrajo óvulos a la princesa que fueron fertilizados con el material genético de Carlos.

Lo más escandaloso de esta noticia es que dice que uno de los doctores robó el óvulo fertilizado de Lady Di y lo implantó en su esposa, además de asegurar que no tiene mucho que el príncipe William y la duquesa de Cambridge incluso conocieron a Sarah en Nueva York, durante su pasada gira por Estados Unidos, además de revelar una supuesta imagen en la que el príncipe Carlos tiene una conversación con la casi mítica Sarah. De acuerdo con el portal ABC, entre los detalles del reportaje está que Kate Middleton notó un “impresionante” parecido entre Sarah y la princesa Diana. “La esposa embarazada del príncipe William mantuvo una misión ultrasecreta en Nueva York al reunirse silenciosamente con una mujer que en el palacio creen que es la hija secreta de Lady Di”, publicó la revista en diciembre pasado.

La credibilidad de la noticia se tambaleó cuando un medio argentino reveló que la información está basada en un libro llamado The disappearance of Olivia, en el que se cuenta la misma versión en la que Diana fue obligada por la realeza a entregar óvulos a un médico real, con el fin de preservar y asegurar el linaje de la realeza británica y que luego éste había sido robado por un doctor. Además, en el libro se cuenta que la supuesta hija de la fallecida Lady Di se enteró de que sus padres no eran los verdaderos al encontrar un diario en el que se narraba cómo había llegado al mundo, por lo que comenzó a buscar a sus padres biológicos, actividad que detuvo tras recibir amenazas de muerte. Y es que se presume que por la fecha en que Sarah habría nacido sería ella la heredera al trono de Inglaterra y no el príncipe William, dato que ha avivado la polémica.

La misma revista publicó en el pasado que Kate había conocido a la supuesta hija de la princesa Diana. (Globe Magazine)

No obstante, ABC asegura que la noticia no ha tenido eco ni credibilidad suficiente en Reino Unido como para llegar a las puertas del Palacio de Buckingham, por lo que se mantiene como una especulación más de las versiones y teorías de conspiración que siempre han perseguido a la familia real británica.

Con www.quien.com