Trump y los 130 mil dólares que le salieron bien caros

En el año 2006, una hermosa mujer trajeada de lentejuelas, tocó la puerta de la habitación y con la firme promesa de que saldría en televisión, ofreció su cuerpo y sus artes a quien años después, se convertiría en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo ocurrido después de ese encuentro, devino en una cascada de acontecimientos que podrían culminar, en las próximas horas, con la primera acusación penal formal contra un expresidente de Estados Unidos.

Los actores de este melodrama gringo son Stormy Daniels, estrella porno venida a menos; Michael D. Cohen, abogado y solucionador de problemas de Trump; Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan y el mismísimo Donald Trump.

Se podría decir, en términos absolutamente tropicalizados, que toda la trama tiene como referente al “cochino dinero”.

Los portales en la red están por estallar porque se espera que el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, acuse al expresidente de ocultar 130.000 dólares que Michael D. Cohen, le pagó a Daniels a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El periodista Michael Rothfeld redactor del The New York Times, refirió que “Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels y asegura no haber hecho nada malo. El expresidente, que aspira a la candidatura republicana a la Casa Blanca en 2024, ha dejado claro que tachará la acusación de “cacería de brujas” política y la utilizará para movilizar a sus partidarios. El sábado, predijo que sería detenido el martes y convocó protestas».

Al abogado de Trump ya se le vieron las costuras

El principal testigo de los fiscales sería Cohen, quien se declaró culpable de violaciones al financiamiento de campañas federales en agosto de 2018 y admitió que ayudó a concertar el pago a Daniels —además de otro pago a una exmodelo de Playboy— para ayudar a la candidatura presidencial de Trump por órdenes de Trump.

Cualquier acusación contra Trump presentada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, se sustentaría en una teoría legal que no ha sido probada en los tribunales de Nueva York, lo que hace que su éxito no esté para nada garantizado”.

Pero la danza de los dólares siguió su curso y en octubre de 2016, el diario The Washington Post publicó la cinta Access Hollywood, en la que Trump, “sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, fue grabado mientras describía en términos lascivos cómo manoseaba a las mujeres. La gente que rodeaba a Daniels se dio cuenta enseguida de que la nueva vulnerabilidad de Trump la convertía en una amenaza mayor, y por lo tanto su historia había ganado valor”.

Ya el abogado de Trump estuvo en la cárcel, en efecto refiere el mismo diario de la Gran Manzana que “Michael D. Cohen, fue a prisión en parte por violaciones de financiamiento de campañas relacionadas con pagos de sobornos. Le ha dado la espalda al expresidente y podría testificar en su contra”. Mala señal.

“Tres días después de la difusión de la cinta de Access Hollywood -refiere NYT-, Cohen aceptó pagar 130.000 dólares en un acuerdo que amenazaba con graves sanciones económicas para Daniels si alguna vez hablaba de su aventura con Trump. El contrato utilizó seudónimos: Peggy Peterson, o “PP”, para Daniels, y David Dennison, o “DD”, para Trump. Sus identidades solo se revelaban en una carta adjunta. Daniels firmó su copia sobre la cajuela de un auto cerca de un plató de filmación de una película pornográfica en Calabasas, California. Cohen firmó en nombre de Trump”.

Hoy, la tranquilidad de Nueva York está comprometida porque en su momento Cohen aceptó hacer el pago de su propio bolsillo y tras hablar con Trump, transfirió 130.000 dólares de su línea personal de crédito a la cuenta de una empresa ficticia de Delaware y se los transfirió al abogado de Daniels. Daniels lo firmó y notarizó en una tienda UPS cerca de un Walmart Supercenter en Forney, Texas, cerca de su casa. Daniels guardó silencio y una semana y media después, Trump ganó las elecciones.

JCG