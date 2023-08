Trump llega a la cárcel del condado de Fulton para entregarse

146413

Donald Trump llegó a la cárcel del condado de Fulton en Atlanta para entregarse y ser acusado de más de una docena de cargos derivados de su intento por revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Es la cuarta vez este año que el expresidente enfrenta cargos penales.

Cómo se espera que se desarrolle el proceso: como la mayoría de sus 18 coacusados ​​que ya se entregaron en la cárcel, el procesamiento de Trump a través de la instalación probablemente se complete rápidamente porque el expresidente y sus abogados ya negociaron un acuerdo de consentimiento.Trump aceptó una fianza de US$ 200.000 y otras condiciones de liberación, incluido no utilizar las redes sociales para atacar a los coacusados ​​y testigos del caso.Según la Oficina del Sheriff del condado de Fulton, una vez que un acusado ingresa a la cárcel y es detenido, la persona técnicamente está “bajo arresto”. No se espera, sin embargo, que los acusados ​​estén esposados. Se espera que se les tomen las huellas dactilares y la fotografía policial, según el sheriff del condado de Fulton, Patrick Labat.Normalmente, los detenidos son registrados minuciosamente por un agente de la cárcel. Sin embargo, en el pasado, algunos acusados ​​de alto perfil que se entregaron voluntariamente no fueron sometidos a ese registro corporal exhaustivo.Los acusados ​​normalmente se someten a un examen médico y reciben una consulta previa al juicio para determinar si pueden firmar su propio reconocimiento. No está claro si eso sucederá con Trump.El jueves por la mañana temprano, los miembros del equipo de Trump no estaban seguros de si al expresidente le tomarían una fotografía policial cuando se entregara, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.El sheriff insistió públicamente en que Trump será tratado como cualquier otro acusado. A todos sus coacusados ​​les han tomado fotografías policiales.

Con información de CNN