Tristeza, lamentos e impotencia: Así despidieron al cantante de vallenato Jaime Molina en Riohacha(+video)

La comunidad de Riohacha no supera la pérdida de una joven promesa del género vallenato. Juntos dieron el adiós a Jaime Molina este lunes 18-M, asesinado a balazos cuando caminaba por las calles del barrio Libertador.

La muerte del cantautor ha generado rechazo y consternación, familiares y amigos claman justicia.

A las cuatro de la tarde, sus restos fueron llevados a la Capilla de la Divina Pastora, ubicada a un lado del parque, se realizó la eucaristía de sepelio, luego trasladaron sus restos hasta el cementerio central para brindarle cristiana sepultura.

Rindieron homenaje a Jaime Molina

Con emotivas muestras de solidaridad, varios cantantes guajiros, entre ellos Jamir Ospino, Eder González, Jorge Mario Acuña, Omairo Bueno, Sergio Dykof, Marco Sabino y Chongo, se unieron para componer y grabar una canción de despedida en honor a Molina, reseñó El Tiempo de Colombia.

La canción, cargada de sentimiento, clama por justicia y hace un llamado a detener la violencia que cobra vidas inocentes.

“Se enluta mi alma, adiós Jaime Molina, tu familia y tus amigos claman justicia, porque no era hora que tú te marcharas, elevo una oración para la violencia no invada mi pueblo, no hay conciencia señor, por Dios ya no hay respeto”, son apartes de la canción.

El cantautor Felipe Peláez, de quien era un gran seguidor Molina, se pronunció en un video sobre su partida.

“Quiero expresar mi tristeza, mi sorpresa, mi inconformidad, por la forma tan abrupta y triste en la que nuestro gran amigo Jaime Molina a partido al cielo, en nombre de mi familia y de todos nuestros seguidores nos unimos a este sentimiento de solidaridad”.

Molina era empresario. El joven emprendió su negocio llamado ‘Efecto’, dedicado a la venta de cocteles granizados en un quiosco ubicado en el malecón de la avenida primera, era un punto de encuentro para jóvenes y amantes de la música.

La trágica muerte de Jaime Molina

El intérprete de vallenato fue asesinado el pasado 16 de marzo en el barrio Libertador de Riohacha durante un ataco según la policía. “Entregó su cadena, pulsera y anillo de oro. Aun así, habiendo entregado sus pertenencias el sujeto decide accionar su arma de fuego, ocasionándole una herida de gravedad”, indicó una fuente policial.

Noticia al Día/El Tiempo/Notiguajira