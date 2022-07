Tres venezolanos serán titulares en el Juego de Estrellas 2022

julio 9, 2022 - 2:19 pm

Los venezolanos José Altuve, Ronald Acuña Jr. y Willson Contreras serán titulares en el Juego de Estrellas 2022 de las Grandes Ligas.

Altuve, de 32 años, estará como camarero del equipo de la Liga Americana. El intermedista de los Astros de Houston asistirá a su octavo clásico de mitad de temporada luego de 12 campañas en Las Mayores.

ALTUVE IS HEADED BACK TO THE ALL-STAR GAME! pic.twitter.com/kKF2h3CbGH

Por su parte, Acuña Jr. y Contreras actuarán como jardinero central y receptor por el conjunto de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el martes 19 de julio.

Your NL starting catcher. 🤩

Congratulations to Willson Contreras on being selected to his third All-Star team! pic.twitter.com/xKpgII0ACq

— Chicago Cubs (@Cubs) July 8, 2022