Treinta y seis cuerpos no han podido ser identificados tras la explosión en Bangladesh

Al menos 450 heridos se encuentran en estado crítico y varios cuerpos aún no han sido recuperados del depósito privado situado al sureste de Bangladesh

Al menos 36 de los fallecidos en el incendio del depósito en Bangladesh no han podido ser identificados por sus familiares, según informó el subcomisario de Chattogram, Mominur Rahman.

@BDRCS1 is working to provide all possible assistance to the people affected by the explosion at the container depot at Sitakunda in Chittagong. More than 200 volunteers of the Chittagong unit of the society are working with the fire service. pic.twitter.com/RPT5nE2xMN

Solo 13 cuerpos fueron identificados hasta ahora y entregados a los familiares, confirmó Mominur en una rueda de prensa en el Hospital de Chattogram. Agregó que el martes se recogerán muestras de ADN para determinar la identidad de las otras 36 víctimas.

Cientos de heridos se encuentran en estado crítico y varios cuerpos aún no han sido recuperados del depósito privado situado al sureste de Bangladesh. Los bomberos pudieron controlar el incendio tras 25 horas de trabajo. Aunque sigue saliendo humo negro de diferentes lugares del depósito, dijo el subdirector del servicio de bomberos, Anisur Rahman.

Reiteró que los incendios químicos de este tipo son muy difíciles de apagar. Por lo que intentan hacerlo con espuma y niebla. Fue el pasado sábado que se registró el incendio el cual era atendido por el cuerpo de bomberos de la localidad. Pero al ser declarado el siniestro, tiempo más tarde, varios contenedores de productos químicos explotaron. Siete bomberos murieron y cuatro están desaparecidos.

“Nos enteramos muy tarde por los responsables del depósito que había contenedores que contenían peróxido de hidrógeno. Nadie de la organización informó a los primeros intervinientes sobre el producto químico”, agregó Anisur.

After the devastating Bangladesh depot fire, Red Crescent volunteers are still on the ground providing critical assistance. @BDRCS1 teams are: 👉🏾Helping transport the wounded. 👉🏾Providing free medical services. 👉🏾Distributing drinking water and food. 👉🏾Connecting family members. pic.twitter.com/QVAXH68dHR

Disputa por autorización para almacenar productos químicos

El inspector de explosivos, Tofazal Husein, afirmó este lunes que el depósito siniestrado no disponía de autorización para almacenar productos químicos. Y ha explicado que el peróxido de hidrógeno, el agente químico que muchos intuyen que avivó el fuego, podría no estar detrás de la explosión. “Hasta donde yo sé, ellos no la tienen. Es la primera vez que nosotros nos enteramos de ello”, subrayó Tofazal, según la agencia “Europa Press”.

A massive fire broke out last night in the southeastern district of Chattogram, Bangladesh that killed more than 30 people and wounded over 450 people.

Bangladesh Red Crescent teams are on the ground assisting firefighters, conducting search and rescue and providing first aid. pic.twitter.com/Bxqe9lbmPq

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) June 5, 2022