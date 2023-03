Trabajadores de Farmatodo denuncian acoso laboral

64282

-Trabajadores del área de mantenimiento de Farmatodo, informaron hoy, que acudieron a los organismos competentes a denunciar que han sido víctimas de acoso laboral por parte de la reconocida tienda.

Hugo Parra, técnico especialista de mantenimiento con 13 años de servicio, acudió a Noticia al Día a denunciar la situación que afecta también a su compañero, Howard Guzmán, que no asistió al diario a plantear su situación por cumplir con una cita médica.

Parra señaló con documentos en mano, que acudieron al Instituto Nacional de Previsión Social, Salud y Seguridad Laboral, (Inpsasel) y la Inspectoría del Trabajo el año pasado, y a la fecha no han logrado que se le tome en cuenta la denuncia sobre el particular.

“Son muchas las cosas que ocurren con nosotros que determinan que existe acoso laboral, y a modo de ejemplo, en mi caso, el año pasado, después de disfrutar un mes de vacaciones, no me las cancelaron en el tiempo establecido porque alegaban que había un error en el sistema”, denunció.

Señaló que en los últimos siete años les han desmejorado el sueldo y cuando llega algún aumento, parte de los trabajadores lo reciben hasta un 50% y ellos sólo un 10 %.

“El hecho de negarnos a cumplir funciones para los cuales no fuimos contratados, que están lejos de servicios generales menores, que es lo que nos corresponden y no tareas como de electricistas, pintura, etc” y otras que agregan a su antojo y que no estamos dispuestos a cumplir, es la razón por la cual Farmatodo nos mantiene un acoso permanente que denunciamos ante los órganos competentes, refirió Parra.