Todo listo para la segunda defensa del zuliano Roger “The Kid” Gutiérrez

agosto 20, 2022 - 4:51 pm

1906515

El boxeador zuliano Roger “El Kid” Gutiérrez tendrá este sábado 20 de agosto su segunda defensa del título mundial Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El nativo de Maracaibo enfrentará esta noche al dominicano Héctor Fortuna, en el Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, Estados Unidos. Gutiérrez tiene marca de 26 triunfos, 20 nocauts, 3 derrotas y 1 empate.

Este combate estaba previsto realizarse el pasado 10 de julio en el Poliedro de Caracas, pero tuvo que ser suspendida al no concretarse un acuerdo entre las promotoras de los dos pugilistas.

Roger Guiterrez puts his WBA super featherweight belt on the line against unbeaten Hector Garcia 🔥#FigueroaLipinets LIVE weigh-in: https://t.co/TZBgPGEMW3 pic.twitter.com/1cnJtlClxR

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 19, 2022