Tiroteo en una fábrica de Maryland, EE.UU, deja al menos tres muertos

Al menos tres personas fallecieron este jueves en un nuevo tiroteo vivido en Estados Unidos. Esta vez, los hechos ocurrieron en una planta de fabricación de Maryland, en donde un tirador abrió fuego hacia las 2:30 p. m., hora local.

Según medios locales como NBC Washington, la policía fue llamada para atender un tiroteo activo en Columbia Machine, una empresa cuya fábrica está ubicada en Smithsburg, zona rural del estado de Maryland.

Las autoridades informaron que, en medio de los enfrentamientos, el sospechoso recibió un disparo en la espalda. Las primeras versiones indican que el tirador se encuentra en un centro médico, aunque no hay claridad sobre su estado de salud.

Sin embargo, el alguacil del condado de Washington informó que el responsable del ataque «ya no representa una amenaza».

Respecto a las víctimas, por el momento se habla de tres personas fallecidas y tres personas heridas: una víctima «gravemente herida» en el lugar de los hechos, el sospechoso y un policía.

Según el gobernador de Maryland, Larry Hogan, el policía recibió un disparo en un brazo en medio de la persecución contra el sospechoso.

Este nuevo ataque con armas se produce en un momento en el que las autoridades de Estados Unidos discuten cómo imponer una mayor regulación en este aspecto. Un tema que centra los debates luego de que se reportaran graves tiroteos en Uvalde (el más mortífero en una escuela del país desde 2012) y Búfalo (ocurrido en un supermercado).

De hecho, la Cámara de Representantes de EE. UU. votó este jueves a favor de una iniciativa legislativa que permitiría confiscar las armas de fuego a personas que puedan representar un peligro para los demás o incluso para ellas mismas.

Este miércoles, la Cámara también votó a favor de otra iniciativa que contiene quizás las medidas más duras para limitar las armas en el país en varias décadas.

La iniciativa, bautizada ‘Protejamos a nuestros niños’, propone aumentar de 18 a 21 años la edad mínima a la que se pueden comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran capacidad. También propone medidas para regular las armas de fabricación casera.

#BREAKING: Gov Hogan on Smithsburg shooting—he has been briefed on the matter. More ⬇️ @wjz pic.twitter.com/eo2GLZGSTB

— Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) June 9, 2022