Tirador de Texas dejó los estudios porque sufrió acoso escolar

Salvador Ramos, estudió en la escuela que atacó, pero abandonó las clases por sufrir acoso escolar. Según sus excompañeritos tartamudeaba y se burlaban de él porque vestía mal.

Antes de perpetrar el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde (Texas), en la que murieron 19 niños y dos adultos, el joven de 18 años, autor de la matanza disparó a su abuela en este pequeño pueblo al oeste de San Antonio. Así informaron las autoridades.

Es ciudadano estadounidense y era estudiante de la preparatoria de Uvalde, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, sin precisar si se había graduado este año.

Algunos medios estadounidenses han hablado con amigos y compañeros de trabajo cuyos testimonios ayudan a hacernos una idea de cómo era el joven que ha cometido la masacre.

Víctima de ‘bullying’



Un amigo de Salvador declaró a ‘The Washington Post’ que fue amigo de Salvador hasta que su comportamiento comenzó a «deteriorarse». Comentó que Ramos a menudo era intimidado por un impedimento del habla que incluía tartamudeo y ceceo. Un excompañero de clase, con el que aun seguía quedando de vez en cuando para jugar a la Xbox, ha contado a la ‘CNN’ que sufría ‘bullying’ en la escuela. Otros alumnos se burlaban de él por la ropa que vestía y por la situación de vulnerabilidad económica de su familia.

Entorno violento y comportamiento agresivo

Aunque Salvador Ramos ha sido descrito como «tranquilo» por numerosas personas que lo conocieron, el ‘Washington Post’ recoge, tras hablar con sus conocidos, que el joven creció en un entorno violento lo que le había llevado a desarrollar comportamientos cada vez más agresivos contra compañeros y extraños.

Una joven que trabajó con él en una hamburguesería Wendy’s hasta marzo de este año detectó en él esa vena agresiva. «A veces era muy grosero con las chicas y con una de las cocineras, amenazándolas preguntándoles: ‘¿Sabes quién soy?’ Y también enviaba mensajes de texto inapropiados a las chicas», declaró la excompañera, quien no quiso que se usara su nombre. «También había vídeos de él en el parque tratando de pelear contra la gente con guantes de boxeo».

Abandono escolar, afición a las armas y autolesiones

Las burlas sufridas en clase llevaron a Ramos a dejar el colegio. «Él no quería ir a clase y, simplemente, lo fue dejando poco a poco. Rara vez venía», ha contado un antiguo compañero. Después de la graduación, explica el chico al citado medio, perdieron más el contacto, pero Ramos le escribía cada pocos meses para quedar y jugar a la consola.

Este mismo excompañero que no ha querido dar su nombre le dijo a CNN que recibió una foto de parte de Ramos de un arma de fuego y una bolsa llena de municiones días antes del ataque. «Me enviaba mensajes aquí y allá, y hace cuatro días me mandó una foto del AR que estaba usando… y una mochila llena de cartuchos, probablemente como siete cartuchos», comentó a la cadena estadounidense. «Yo estaba como, ‘Hermano, ¿por qué tienes esto?’ y él dijo: ‘No te preocupes por eso’», explicó el estudiante. «Me envió un mensaje de texto que decía ‘Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías’».

Por su parte, Valdez también comentó al ‘Post’ que una vez vio a Ramos con heridas en la cara y ante las preguntas sobre el origen de las lesiones, primero dijo que un gato lo arañó y luego admitió que se lo había hecho él mismo. «Luego me dijo la verdad, que se había cortado la cara con cuchillos una y otra vez», declaró Valdez al ‘Post’, y agregó que le había enviado un mensaje a través de Instagram dos horas antes de la masacre. Ramos no abrió ni leyó el mensaje final de Valdez

Otro amigo le dijo al ‘Washintong Post’ que Ramos solía arrojar huevos a los coches y dispararle a extraños al azar con una pistola de aire comprimido desde su automóvil.

Últimos mensajes en redes sociales

El martes a primera hora, una cuenta de Instagram que parece pertenecer a Ramos envió mensajes directos a una adolescente en Los Ángeles, diciéndole que quería compartir un «pequeño secreto», según capturas de pantalla compartidas por el destinatario, quien dijo que apenas conocía a Ramos, pero había sido etiquetado al azar por él en fotos de armas antes. En su mensaje le señalaba que en una hora le iba a volver a escribir y le tendría que responder, pero que en ese momento iba a salir. Su último mensaje fue: «Ima air out». La cuenta de Instagram fue desactivada después.

Una cuenta de TikTok con el mismo identificador y foto de perfil que la de Instagram, también desconectada en los minutos posteriores a la conferencia de prensa del gobernador de Texas, mostraba solo un clip de un juego móvil y la frase «Los niños se asustan en la vida real». Una foto de dos rifles estilo AR15 apareció en la misma cuenta de Instagram.

Con información de ABC