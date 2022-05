«Tengo que esperar un tiempo para volver a Venezuela»: Ricardo Montaner en el estreno de su disco de Tango

mayo 24, 2022 - 11:21 am

Ricardo Montaner se encuentra haciendo rueda de prensa con los medios del mundo en vivo para hacer el lanzamiento de su nuevo álbum Tango. «El Tango está en mi ADN y poder lo hacer es un gozo.

El álbum salió a las 12 de la media noche y los resultados han sido maravillosos, refirió el artista.

Al respecto el intérprete dijo que «Entramos en estudio en enero para trabajar por Tango álbum donde me reencuentro con mi niñez. Es la manera de cumplirle a mi abuelo y papá un sueño porque le prometí a mi papá esta promesa», comenzó Montaner.

Para la selección de tangos escogimos 11 temas y el sencillo Fuimos fue la última en aprobar y pude ser el tema preferido del álbum para mi». Dijo además, que el tema Cuartito Azul le recuerda a su mamá.

Es que hay un reto con este álbum es que el Tango sea reconocido y escuchado como es», reveló.

Ricardo Montaner hizo énfasis que lo que quiere «Es ponerle es Tango en sus oídos para que conozcan de dónde vengo yo, este paseo por el Tango es muy bonito», dijo.

«Cuando era muchacho, tenía 14 años, entonces visitó a Maracaibo, lugar donde me crié, un cantante llamado Enrique Dumas. El artista se presentó en un sitio que se llamaba El Pañuelo, mi papá y mi mamá fueron a escuchar Tango . Ellos me dijeron que no podía ir y cuando regresaron a la casa, vieron mi cara de descontento. Entonces me dijeron : No pudiste ir a escuchar Tango, pero te triamos el Tango a la casa. Habían invitado al cantante y escuchamos tango toda esa tarde en el patio de mi casa», contó.

«Me siento identificado con los temas: Caminito, Nostalgia que se la cantaba a mi papá».

Ante la pregunta de presentarse en Venezuela

El artista que creció en el estado Zulia, respondió: «Que más quisiera yo volver a mi país, al que me dio de comer a mi, a mis hijos a mi esposa, pero tengo que esperar un tiempo para volver a Venezuela».

«Desde hace dos álbumes atrás estoy haciendo de manera independiente la música, tengo una compañía como artista para hacer discos conceptuales. Tengo más de 20 años postergándolo y llegó el momento de que la gente conozca de donde venga vengo el Tango circulando por mis venas».

Si Índigo fuera una canción de Tango que ritmo tendría

«Si Índigo fuera un tango «El día que me quieras» sería maravilloso, pero si es desde cero, el autor es su padre así que no sé si me dejará hacerle una canción a la nena».

Se refirió a su nieta y dijo que presenció el parto de la «gorda». Reveló que a los 6 días de nacida se tuvo que despedir.

En cuanto al reality familiar

Montaner recalcó que la gente de Disney que ya tiene todo listo, hará anuncio de la fecha del programa al aire.

Adelantó que a partir de las 9:00 de la noche se estrena el documental de Tango, cómo se hizo, quienes lo hicieron, todo a través de mi canal de YouTube.

Asomó la idea de cantar y grabar un álbum para sus nietos Índigo y Apolo en el que podría participar toda la familia.

