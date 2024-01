“Tengo más acusaciones que Al Capone”: Trump

209743

Durante un evento de campaña electoral en Iowa, Estados Unidos, Donald Trump tocó el tema de las acusaciones en su contra haciendo una comparación entre él y Al Capone.

“Tengo más acusaciones que Al Capone, ¿alguna vez has oído hablar de Al Capone?”, preguntó Trump a sus seguidores en Mason City el viernes. “El gran Alphonse Capone… pero yo lo tengo peor que Al Capone y él es tan malo como se puede imaginar”, continuó.

“Esto nunca estuvo en mi plan… Me estaban acusando tan rápido que no sabíamos de dónde diablos venían. Si volaba sobre un estado azul, al día siguiente me entregarían una citación”, exclamó.

A once meses de las elecciones presidenciales de 2024, Trump enfrenta más de 90 cargos criminales en dos casos federales, relacionados con su presunta instigación de los disturbios de enero de 2021 en el Capitolio y su presunto mal manejo de documentos clasificados, así como dos casos estatales, casos nivelados y una multitud de demandas civiles.

