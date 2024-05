Tenemos una política preventiva para atender los casos de inundaciones: Alcalde Rafael Ramírez

Ante la temporada de lluvias donde más de 50 vaguadas pudieran tocar espacio zuliano de las cuales no escapa Maracaibo, el Alcalde Rafael Ramírez, anunció este lunes 13 de mayo, que la municipalidad tiene una política preventiva donde se intenta que el menor número de personas requieran de enseres porque haya quedado damnificados.

“Nosotros no hacemos una política para entregar colchones y para entregar enseres después que la gente se inunda, nosotros tenemos una política preventiva para estos casos.”

El alcalde destacó que hasta la flecha se habían limpiado: “15 cañadas con maquinarias, 6 con limpiezas manuales, eso da 21 cañadas atendidas, aquí a veces inician unas campañitas y empiezan a decir estamos haciendo y que no, si nosotros no hubiéramos hecho lo que arrancamos en el 2022 a limpiar las cañadas con cada aguacero que es peor cada año que el anterior, como los del año 22 , 2023 y como siempre lo digo, nuestros no hacemos una política para entregar colchones y enseres después que la gente se inunda, nosotros tenemos una política real para que la gente no requiera ningún tipo enseres por haberse visto afectada.”

Ramírez indicó que el trabajo que realizan desde el día uno, ha permitido que Maracaibo no tenga eventos que lamentar: “que ahora se quieran incorporar otros organismos en este caso uno nacional como Corpozulia a participar en la limpieza activa de las cañadas, bienvenidos, eso nunca sobra y siempre es necesario, lo que sí es cierto que la limpieza y recuperación de las cañadas lo hizo la alcaldía de Maracaibo, pero como ahora eso da noticia, entonces llegamos y decimos que vamos a limpiar las cañadas cuando no lo hicimos en los 25 años que tenemos gobernando porque Corpozulia tiene 20 años aquí, porque si hubiera querido limpiarlas, lo hubiese hecho en este periodo o en el pasado, lo quieren hacer?, muy bien, eso ayuda a todos los ciudadanos”.

Las declaraciones las emitió el alcalde Rafael Ramírez desde el Complejo Patria Joven, ubicado en la parroquia Antonio Borjas en el oeste de Maracaibo.

Noticia al Día/María García