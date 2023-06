Tarek William Saab: “En el caso de corrupción de Pdvsa prefiero no adelantarme “

109929

-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la investigación por supuestos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se encuentra en fase de imputación.

Se excusó el fiscal general al consultarle sobre el paradero de Tareck El Aissami y no adelantó opinión. “Prefiero no adelantarme”, dijo.



En entrevista transmitida por Venevisión, detalló que en el caso Pdvsa-Sunacrip hay 43 personas detenidas entre exfuncionarios y presuntos colaboradores.

Consultado sobre el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el fiscal general no refirió mucho al respecto.

Luego comentó a la periodista Margarita Oropeza: “Mira yo siempre he dicho cuando me hacen esa pregunta, que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso, apenas estamos en una fase donde imputamos, vamos hacia la acusación, estamos en una fase en el supuesto desvío de recursos, por el orden de 3.000 millones de dólares.

Reiteró que por el caso “siguen detenidos los exministros Hugbel Roa, Hugo Cabezas, y otros altos funcionarios de la estatal petrolera, todo en pleno desarrollo, por lo tanto, prefiero no adelantarme”, expresó.

Con información 2001