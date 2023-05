Tania Sarabia se recupera en su casa tras sufrir caída

96226

La primera actriz venezolana, Tania Sarabia, se encuentra bien y recuperándose tras sufrir una caída hace días en unas escaleras del canal Venevisión.

«Para quienes me han preguntado por Tania Sarabia. Tania se cayó, como sabemos, la llevaron a una clínica. Tiene una herida de tres puntos en una rodilla, no hay fracturas, algunos hematomas«, informó la comunicadora Mari Montes en su cuenta de Twitter.

Al momento de caerse, la actriz estaba en Venevisión preparando su regreso a las telenovelas.

«Después de ‘Mama santa’ me han quedado unas ganas enormes de verme en la televisión. No saben cuánto he anhelado este momento en que regrese la ficción a nuestras pantallas. Estoy enormemente feliz», expresó la actriz Tania Sarabia hace días.

También cuenta con los éxitos: El país de las mujeres, Cosita rica, Ciudad bendita y La mujer perfecta.

La nueva telenovela de Venevisión es una creación posible gracias a la colaboración con la empresa de producción y contratación artística HispanoMedio, dirigida por Daniel Ferrer Cubillán, quien previamente fue el creador de la popular obra Venezolanos desesperados. El elenco de esta ambiciosa producción se dará a conocer gradualmente mediante los perfiles oficiales de redes sociales de HispanoMedio y Venevisión.

