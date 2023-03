Tamaño del pene aumentó un 24% en los últimos 29 años:Estudio de Stanford Medicine

52108

-Un grupo de científicos identificó un crecimiento considerable en la longitud del pene en los últimos 29 años. Esto es un motivo de preocupación para los expertos ya que esto podría ser un indicador de la exposición a sustancias dañinas.

Michael Eisenberg, profesor de urología en Stanford Medicine y uno de los autores principales de un estudio, publicado el 14 de febrero en The World Journal of Men’s Health, recopiló los datos de 75 investigaciones relacionadas con la salud reproductiva masculina, realizados entre 1942 y 2021, con información de la longitud del pene de más de 55 mil 700 hombres, para identificar si la anatomía física también había cambiado.

Los urólogos observaron la longitud flácida, estirada y erecta para crear una gran base de datos, lo que arrojó que las medidas del pene se están alargando con un promedio de 4.8 pulgadas a 6 pulgadas, en los últimos 29 años, según el estudio publicado el 14 de febrero en The World Journal of Men’s Health.

La investigación sugiere que la longitud del pene promedio en todo el mundo aumentó considerablemente en las últimas décadas, pero esto podría ser un motivo de preocupación para los expertos y no de celebración para la ‘virilidad’ masculina como algunos supondrían.

El equipo determinó que la longitud del aparato reproductor masculino erecto (pene) aumentó un 24% durante 29 años, pero este incremento podría ser un indicador de que las exposiciones ambientales, como los contaminantes y el aumento de un estilo de vida sedentario, provocan cambios relacionados con la reproducción.

De acuerdo con un comunicado emitido a través de la Universidad de Standford, se determinó que dadas las tendencias vistas en otras medidas de salud reproductiva en los hombres como el conteo y calidad de los espermatozoides, la disminución de los niveles de testosterona, la alza en los defectos de nacimiento congénitos masculinos y otros factores relacionados, se pensó que podría haber una disminución en la longitud del pene debido a las exposiciones ambientales.

«Si estamos viendo un cambio tan rápido, significa que algo poderoso le está sucediendo a nuestro cuerpo. Debemos tratar de confirmar estos hallazgos y, si se confirman, debemos determinar la causa de estos cambios», explicaron en un comunicado.

Los científicos suponen que se trata de algunos factores como la exposición a productos químicos, pesticidas, productos de higiene personal u otras sustancias que interactúan con nuestros sistemas

hormonales.

«Estas sustancias químicas disruptoras endocrinas (hay muchas) existen en nuestro entorno y en nuestra dieta. A medida que cambiamos la constitución de nuestro cuerpo, eso también afecta nuestro entorno hormonal», revelaron en el estudio.

Con información Ültimas Noticias