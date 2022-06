SVI exige ampliar cobertura de vacunación pediátrica contra el covid en el país

junio 23, 2022 - 11:46 am

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, tras el aumento de los casos por covid-19 que enfrentan varios países, insistió en el llamado a vacunarse para disminuir los riesgos del virus.

Además reiteró el llamado a mantener las medidas de bioseguridad (higiene y tapabocas).

Figuera, refirió que los casos por ómicron en Estados Unidos en un mes se han elevado pero enfatizó que gracias a las vacunas y protocolos sanitarios bajaron las cifras de hospitalizados y fallecimientos.

«Las personas que están vacunas están protegidas, ¿Quiénes son las personas que están en terapia intensiva o mueren? las no vacunadas, por eso la insistencia de colocar el refuerzo de tercera dosis».

«En Estados Unidos bajaron la edad de inmunizar porque se dieron cuenta que con ómicron el aumento de los casos tuvo un impacto en niños», dijo.

Respecto a Venezuela Figuera solicitó al Estado ampliar la cobertura de vacunación a nivel pediátrico y que se incorpore una cuarta dosis para mayores de 50 años inmunodeprimidos.

«Las vacunas nos ayudan a mejorar la inmunidad , las vacunas nos dan la oportunidad de simplemente seguir con nuestras vidas, protegiendo con las vacunas y usando las mascarillas», agregó.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, reiteró su llamado a las autoridades a incorporar a los expertos de la sociedad científica y médica en el abordaje del plan de la enfermedad.

«Pareciera que el abordaje lamentablemente en Venezuela ha sido más político que técnico, el llamado es para hacer las cosas técnicas en Venezuela. No se aceptó Astrazeneca y no se dieron razones técnicas de por qué no se aceptó; igual Sputnik V y Sinopharm son buenas, pero igualmente pudiéramos incorporar Pfizer, Moderna, independientemente que sean de Estados Unidos, son buenas vacunas», dijo.

Unión Radio