Susana Reina es una psicóloga venezolana que está al frente de Feminismo Inc, organización conformada por mujeres que apoyan a otras mujeres “para que no se queden atrás”, formándolas para la autonomía política, física y económica.

Es autora del libro Incomodar para transformar, una compilación de ensayos publicados en varios medios, donde se desarrollan temas importantes sobre el feminismo, fundamentados en conversaciones con mujeres, lo observado, en investigaciones y en la data disponible.

Sin culpa y sin pedir perdón

Un área prioritaria en su accionar como activista tiene que ver con la independencia financiera, la libertad en la toma de decisiones sobre lo que cada mujer hace con su dinero.

“La finalidad es que las mujeres puedan sentirse que son dueñas de su capital, sin culpa, ni vergüenza; pararse sobre sus propios pies, sin pedirle perdón o permiso a nadie, para lograr lo que quieran en la vida”, explica, al referirse a los objetivos de los talleres y publicaciones que se gestan desde Feminismo Inc.

Y es que hablar de feminismo es una de las formas de lograr las transformaciones necesarias, para que las mujeres tengan igualdad de condiciones, reconocimiento, oportunidades y derechos con respecto a los hombres.

Así están las mujeres en el contexto global

Las cifras no mienten: Las mujeres son el 50 por ciento de la población mundial, pero son el 70 por ciento de los pobres; ganan 23 por ciento menos que los hombres; representan el 80 por ciento de los desplazados por la crisis climática, el 42 por ciento no accede a empleos remunerados por ser responsables de los cuidados de su familia, por citar, apenas, algunos de los datos que se manejan.

“De 197 países, las mujeres son jefas de estado en menos de 20, no porque las mujeres no quieran el poder o no estén preparadas (…) las mujeres no somos minoría, ni un colectivo, no queremos inclusión, queremos igualdad plena, paridad”, apunta Susana Reina.

Venezuela no es un país igualitario: Susana Reina

Al referirse a Venezuela, la directora de Feminismo Inc señala que se trata de un país “que se cree igualitario, pero que es machista, racista, homófobo, patriarcal, donde las mujeres siguen luchando por ocupar espacios de poder”.

Destaca que, globalmente, las mujeres estamos luchando por posiciones de liderazgo; “las que llegan, deben abrir el camino a otras mujeres también capaces e inteligentes”.

“Las mujeres nos tenemos que unir; hermanarnos en esta lucha es un acto estratégico de primer nivel… Crear conciencia feminista y propiciar pactos de solidaridad por los derechos de las mujeres”, expresa.

No se trata de ir contra los hombres, se trata de igualdad

En modo alguno, el feminismo es un movimiento en contra de los hombres. Todo lo contrario. “Aquí nos necesitamos todos (…) necesitamos montones de aliados, hombres y mujeres”.

Su llamado es a una rebelión necesaria para la sociedad, “no solo por un tema de justicia social, sino porque a la sociedad le irá mejor si las mujeres y hombres nos repartimos el poder, los derechos y beneficios en la misma proporción”.

Advierte que “las transformaciones culturales se cocinan a fuego lento”. Se han alcanzado importantes logros, pero falta mucho por consolidar.

“Hoy se habla abiertamente del acoso sexual, de la violencia de género, salen datos en los medios… Hay una conciencia social distinta de que eso no debe pasar, que es un tema importante, que debe estar en la agenda pública. Si no se conversa, no pasa nada. La presión social viene por ese lado”.

“La idea es incomodar, no para quedarse en la queja, sino para avanzar”. Estamos hablando de siete mil años de patriarcado, contra trescientos años de feminismo. “La pelea ha sido desigual”.

¿Una mujer en la presidencia de Venezuela?

Al consultarle sobre las expectativas frente a la posibilidad de que una mujer alcance la Presidencia de la República, Susana Reina advierte que el ser mujer no es garantía de éxito.

“Debe ser preparada, rodearse de un buen equipo, tener políticas públicas bien montadas. No creo en el esencialismo de género; no creo que por ser mujer somos mejores. Ser mujer u hombre no es la diferencia, hay mujeres capaces y otras que no lo son”.

Agrega que, un hecho de esta naturaleza, en Venezuela, “equilibraría la cancha, veríamos otra cosa y allí podría haber una sorpresa, una gran solución… Me encantaría verlo, ver más mujeres gobernando”.

Este jueves, 1 de junio, Susana Reina ofrecerá el taller presencial Atreverse a atreverse: claves de empoderamiento personal, dirigido a mujeres que deseen liderar procesos de transformación en sus familias, comunidades, empresas o país. Se llevará a cabo en el hotel Oceanía, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.

Quienes deseen participar, deben escribir al correo: [email protected]

