Súmate asegura que 11 millones de venezolanos no están en el Registro Electoral

La ONG Súmate informó sobre sus proyecciones para las presidenciales del 2024 en Venezuela. Aseguró que casi 11.000.000 de venezolanos se encuentran en un limbo electoral por inconsistencias en el Registro Electoral (RE).

Específicamente, Súmate señaló que deben inscribirse un total de 10.287.887 nuevos votantes. De ellos, más de 30% (3.017.037) son ciudadanos entre los 18 y 45 años de edad que nunca se han inscrito en el Registro Electoral. 10% (1.396.356) son jóvenes que cumplirán 18 años de edad entre abril de 2022 y diciembre de 2024, y aproximadamente 4.500.000 venezolanos son emigrantes que dejaron el país entre 2013 y 2022 y no han tenido acceso a jornadas de inscripción en consulados o embajadas venezolanas porque no los atienden o simplemente no cumplen con los requisitos que exige la legislación nacional, como tener residencia legal en otro país.

La ONG se refirió al artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que el Registro Electoral debe funcionar los 365 días del año para que las personas puedan inscribirse o actualizar sus datos. Sin embargo, destacan que la realidad es que las Oficinas Regionales Electorales (ORE), permanecen cerradas o sin operativos para atención al público.

Lo que opinan los expertos sobre inconsistencias en el Registro electoral

La ONG se refirió a las consideraciones de varios expertos que señalan que esta problemática «intencionalidad política». Todo con la finalidad de para evitar que nuevos votantes opositores tengan derecho a participar en las presidenciales 2024.

«Deberían existir puntos de inscripción continuos para que las personas puedan acceder al RE. Estamos hablando que actualmente hay solo 24 puntos en Venezuela, que son las ORE. Deberían estar abiertos varios puntos de inscripción en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, pero actualmente no están funcionando. Además tendrían que haber puntos intermitentes en oficinas del Registro Civil, pero estas brillan por su ausencia», manifestó Nelida Sánchez, coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate.

El posible escenario

Defensores de derechos políticos manifestaron su temor porque se repita situaciones como las de comicios anteriores en los que las convocatorias y la instalación de puntos se han hecho a destiempo, en cantidades insuficientes o en zonas inaccesibles para limitar a los votantes.

«Para los comicios de noviembre de 2021 habilitaron 700 puntos. La gran mayoría tenían un sesgo porque estaban ubicados en estratos sociales 5,6 y 7. Es decir, en zonas donde vive población en pobreza extrema que dependen de una bolsa de alimentos CLAP mensual y que históricamente son comunidades controladas por el PSUV para ganar elecciones. E incluso en el caso especifico de Lara, el estudio que hizo Súmate a las cuentas de Twitter del CNE reveló que el director Lohengri Niño cambiaba los puntos de inscripción a diario y como le daba la gana», expresó.

