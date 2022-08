Stalin González: «El diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro no involucra una claudicación»

agosto 29, 2022 - 4:35 pm

Stalin González, representante de la Plataforma Unitaria para el diálogo, dijo que se debe hacer un esfuerzo por encontrar puntos en común que generen soluciones para la crisis del país. Y aseguró que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro no involucra una claudicación.

“Aunque es una tarea difícil en un país tan polarizado y aunque han pasado tantas cosas, hay que seguir haciendo el esfuerzo de encontrar posiciones medias y soluciones que pongan en el centro a los venezolanos”, dijo.

“Sentarse a hablar no significa que claudicaste a tus ideales, sino que quieres encontrar salidas para un país que está sufriendo producto de instituciones débiles, una economía inestable, con servicios básicos muy malos, una condición de vida que no es la mejor y una migración muy alta. Tenemos derecho a vivir bien, a tener elecciones, a tener instituciones sólidas y que el Estado cumpla. Si lo ves desde este punto de vista es más fácil ponernos de acuerdo y no quedarnos en algunos debates que no nos permitan encontrar soluciones”, afirmó en una entrevista reseñada en una nota de prensa.

Destacó: “Venezuela tiene grandes recursos petroleros que deben usarse para reinvertir en el país y consolidar una economía estable. Para ello hay que lograr instituciones confiables y en eso estamos”.

