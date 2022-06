Somalia entre hambruna y desplazamientos por la severa sequía

junio 1, 2022 - 6:28 pm

Tres agencias de la ONU advierten de la amenaza de hambruna en Somalia y otros países del Cuerno de África por lo que piden fondos para mitigar la catástrofe.

La sequía extrema es generalizada y persistente, por lo que afecta sobre todo a Somalia, las tierras áridas y semiáridas de Kenya, y las zonas de pastoreo de Etiopía, que reciben escasas precipitaciones.

Es por ello que tres oficinas de La Organización de las Naciones Unidad alertan que la prolongada sequía hará morir a millones de personas de hambre y sed en los próximos meses.

Los riesgos en Somalia

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó sobre la necesidad de implementar programas de ayuda humanitaria en Somalia. Esto debido a los efectos de una prolongada sequía que repercute en el acceso al agua y los alimentos, provocando altas tasas de desplazamiento de miles de familias.

Según la agencia de desarrollo internacional UNFPA de ese país el riesgo de hambruna se intensifica cuando 1,4 millones de niños menores de 5 años ya están desnutridos. Por lo que, si no se intensifican las intervenciones, se prevé que 350 mil niños fallezcan este verano.

1.4 millones de niños menores de 5 años ya están desnutridos y si no se intensifican las intervenciones, se prevé que 350 mil niños fallezcan este verano.

Cuerno de África lleva cuatro períodos consecutivos de lluvia por debajo de la media

Las cuatro temporadas consecutivas de lluvias fallidas han convertido la situación en un evento climático que no se había registrado desde hacía al menos 40 años. Los últimos pronósticos estacionales a largo plazo indican que son muy altas las probabilidades de que la temporada de lluvias de octubre a diciembre también sea seca.

Según las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es probable que la temporada de lluvias de 2022, de marzo a mayo, sea la más seca que se haya registrado, devastando los medios de vida y provocando un fuerte aumento de la inseguridad alimentaria, hídrica y nutricional.

"We are moving from a drought response now into a prevention of famine."

Peter Ekayu from our team in #Somalia tells us why the situation is getting more severe and how humanitarians are responding ⤵️ pic.twitter.com/59e5wMmokM

— UN Humanitarian (@UNOCHA) June 1, 2022