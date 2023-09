Sinafum: En octubre habrá aumento de sueldo para los maestros, pero no se ha establecido de cuánto será

150801

-El presidente de Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), diputado Orlando Pérez, anunció hoy en Maracaibo que, habrá un aumento de sueldos para el sector educación el próximo mes de octubre, aunque no preciso el monto, ya que se realizan a la fecha, algunos ajustes para evitar que dicho aumento se lo coma la inflación.

Orlando Pérez y directivos de SinaFum durante rueda de prensa hoy en Maracaibo

Junto a la plana mayor del Sinafum, estuvo de visita en Maracaibo para anunciar el próximo periodo escolar y establecer algunos parámetros relacionados con el aumento salarial de los maestros.

En una reunión estuvo acompañado de Luis Matos, secretario general nacional del sindicato, el diputado Elbano Sánchez, presidente de la Central de Trabajadores del Zulia, Antonio Pérez, Secretario de la Comisión de Ética de Sinafum, Euclides Briceño, de la Secretaría de Comunicaciones Iris Quintero, presidenta de Sinafum Zulia.

“Estamos protegiendo, de manera integral,el ingreso de todos los trabajadores, porque aparte de los salarios, estamos protegiendo lo referente a la vivienda, educación, en materia de salud, caja de ahorros”.

A partir del próximo mes de octubre los trabajadores de la educación tendrán un aumento de salario, aunque aún no se ha fijado de cuanto será, informó el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial.

Iris Quintero,Presidenta de Sinafum-Zulia

Alertó sobre lo que calificó, de política terrible, que se viene avanzando en manos de voceros gremiales de la derecha, el llamado a un paro tan pronto se inicie el año escolar. Advirtió “a los trabajadores de la educación, a los empleados, padres y representantes de los niños que necesitan acudir a las escuelas públicas, que al igual que el paro del 2003 en contra de Hugo Chávez y fueron derrotados, así saldrán derrotados esta vez, porque se está repitiendo el mismo escenario”, aseguró.

Refirió que quienes están convocando al paro no tienen estudiando a sus hijos en instituciones públicas, sino que tienen a sus hijos fuera del país o en instituciones privadas. El paro es ilegal desde todo punto de vista porque los 17 sindicatos que existen del gremio, al parecer, no tienen tiempo para una decisión sobre el particular porque deben acudir a elecciones.

Orlando Pérez, dijo que “hay que revisar las relaciones malintencionadas de los que están convocando al paro, con los grandes dueños de los centros de educación privada, porque pretenden utilizar el llamado, en teoría, a protestar por el salario de lo trabajadores educacionales y romper con el sagrado derecho de formar a nuestros hijos”.

Agregó que aunque exista una crisis y tengamos un bloqueo y sanciones, estamos saliendo de la mano del Presidente, porque la educación de los hijos está por encima de cualquier interés.

El gesto de unidad de los trabajadores es importante para demostrarle al país y al mundo, que hay alta responsabilidad de una dirigencia sindical comprometida con el país, el desarrollo y con derrotar al bloqueo, destacó.

Fotos : José López