Siempre saldrá el sol: Chyno nos llega al alma (+Video)

-Tras una dura batalla contra todos los embates de una tortuosa enfermedad, ante graves secuelas de covid-19, su divorcio y un largo proceso de rehabilitación, Chyno hoy dice que: “Siempre saldrá el sol”.

El nuevo tema del artista venezolano, está cargado de agradecimiento, por su lucha y su fe puesta en Dios y una letra que llega al alma.

“Sigo despierto porque así lo quiso Dios, de todos los regalos que me dio, me siento agradecido porque sigo vivo y no sé mañana, pero hoy voy a aprovechar esta oportunidad…” Así empieza la pegajosa canción que estrenó Chyno a través de sus redes sociales.

La emotiva letra continúa: “Voy a recuperar mi mejor versión, porque después de tanta oscuridad siempre saldrá el sol”.

Visiblemente conmovido, Chyno Miranda agradece a Dios a través de esta hermosa melodía que de seguro pronto se volverá un exitazo y se convertirá en el renacer de su carrera musical y su vida misma.

