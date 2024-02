Shirley Temple una mujercita antes de tiempo: Se cumplen 10 años de su muerte

227689

Shirley Temple, cuyo nombre completo es Shirley Jane Temple, nació el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California, y falleció el 10 de febrero de 2014 en Woodside, California. Desde muy temprana edad, se ganó el cariño del público con sus adorados bucles y su talento para el canto, la danza y el teatro. Se convirtió en una famosa estrella infantil durante la Gran Depresión y logró el premio Oscar de Hollywood a la temprana edad de 6 años. Su vida es una historia fascinante que ha dejado un legado duradero en la industria del entretenimiento.

Provino de una familia de clase media en California y desde temprana edad estudió teatro, canto y danza. Estuvo casada dos veces y tuvo tres hijos. Con su primer esposo, el actor John Agar, tuvo una hija llamada Linda Susan en 1945. Tras su segundo matrimonio, tuvo dos hijos más, Lori y Charles. Su vida familiar estuvo marcada por sus roles como madre y su exitosa carrera en el entretenimiento.

Nació el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Por lo tanto, su infancia transcurrió en California, donde comenzó a tomar clases de baile a los tres años. Su talento y carisma la llevaron a convertirse en una de las actrices infantiles más queridas y exitosas de la historia del cine.

Continuó su carrera en el entretenimiento incluso después de su etapa infantil. Al crecer, participó en varias películas y programas de televisión, aunque su enfoque principal ya no estaba en la actuación. Algunas de sus películas posteriores incluyen “That Hagen Girl” (1947), “The Bachelor and the Bobby-Soxer” (1947), y “Fort Apache” (1948). Además, incursionó en la televisión con programas como “Shirley Temple’s Storybook” (1958-1961). A pesar de que su enfoque cambió con el paso del tiempo, Shirley Temple dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento.

Falleció a los 85 años en su hogar en Woodside, California, por causas naturales. Según un comunicado, su muerte se debió a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su legado como una de las estrellas infantiles más queridas y exitosas del cine perdura hasta el día de hoy.

