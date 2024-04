Shirley Temple: La niña de rizos dorados que conquistó el cine, cumpliría hoy 96 años

El 23 de abril del año 1928, nació Shirley Temple, actriz y diplomática estadounidense que apareció a edad infantil en importantes películas de principios de los años 1930. Cumpliría hoy 96 años.

Foto: Cortesía

Considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia del cine por su habilidad como actriz y bailarina, su fama declinó al entrar en la adolescencia, aunque siguió activa en el cine hasta finales de los años 1940.

Nacida en una familia de clase media asentada en el estado de California, estudió desde su niñez teatro, canto y danza en diversos institutos. A los tres años de edad fue elegida para actuar en diversos cortometrajes para la empresa Educational Pictures y luego, hacer breves apariciones en largometrajes como Carolina y As the Earth Turns, en papeles no acreditados.

Su primer papel protagonista lo obtuvo en 1934 en Ojos cariñosos, que la consagró. Entre las producciones más destacadas que actuó siendo niña destacan The Little Colonel, La simpática huerfanita, Wee Willie Winkie, Heidi, A Little Princess, The Bachelor and the Bobby-Soxer y Fort Apache, todas estrenadas durante los años 1930 y 1940.

