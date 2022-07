Shinzo Abe, el ministro japonés asesinado, hizo la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio (Video)

julio 8, 2022 - 1:23 pm

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue protagonista de la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La olimpiada hacia Tokio 2020 empezó el último día de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Aquella ceremonia sirvió para enlazar Río con Tokio.

Así como ocurrió en el estadio olímpico de Pekín en 2008 entró un típico autobús ingles conducido por David Beckham, en la ciudad brasileña fue Super Mario el que conquistó al público.

La intrahistoria de aquella jornada fue que el personaje de Nintendo y toda una leyenda en el país nipón era el propio primer ministro Shinzo Abe disfrazado.

Años después de aquel evento se han conocido dos sentimientos del propio Abe. El primero fue la frustración de no haber podido estar presente con primer ministro durante los Juegos. Tuvo que renunciar al cargo en agosto de 2020 por problemas de salud.

El segundo fue cómo se gestó su estelar aparición. En una entrevista con el medio Nikkan Sports, Abe explicó que «Honestamente, no me emocionó cuando el presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori me lo contó por primera vez. Inicialmente, me preguntaba si estaba bien que el primer ministro asumiera la apariencia de Mario, pero los Juegos Olímpicos querían deshacerse de matices políticos tanto como fuera posible. Esperé más de diez minutos en esa tubería».