-Este sábado 6 de mayo, se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music donde se celebran artistas, ejecutivas y creativas latinas en la escena musical.

Para celebrar la inauguración de este evento, los organizadores lo otorgaron a Shakira el premio a la Mujer del Año en el ámbito latino.

La cantante colombiana, ha pasado por un año lleno de altibajos, aprovechó la ocasión para dedicar el premio a todas las mujeres fuertes, valientes e independientes.

En su discurso resaltó la importancia de ser fiel a sí misma, “este año me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos… Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que sigas siendo fiel a ti misma”.

Ataviada con un atrevido vestido negro, corto, con detalles en cuero, la cantante habló de los momentos en que las mujeres se aceptan y se quieren como son, y de la importancia de buscar la autenticidad por encima de la perfección, además de sacar a colación la mediática infidelidad que vivió recientemente.

Durante el discurso, la barranquillera también confesó que la música fue lo que la ayudó a volver en sí durante el proceso de separación y los problemas emocionales que vivió con el padre de sus hijos.

Sin embargo, afirmó que “las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres”.

Noticia al Día/Con información de Infobae