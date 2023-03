Shakira demandaría a Anuel por tema Más rica que ayer

59931

Karol G y Shakira conquistaron hace algunas semanas las plataformas digitales de la mano de su sencillo ‘TGQ’ (Te Quedó Grande), una canción repleta de ritmo, versos que poco dejan a la imaginación y, aparentemente, indirectas para sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

El intérprete de ‘Secreto’ no quiso quedarse atrás en los lanzamientos musicales y, tan solo unos días después del estreno de las colombianas, causó furor al sacar a la luz ‘Más rica que ayer’, un sencillo en el que además de supuestamente traer al presente la relación que sostuvo con Karol G, se refiere explícitamente a la separación de Shakira y Piqué.

Posible demanda de Shakira

“Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”, es el corto, pero contundente verso por el que Anuel AA podría verse involucrado en problemas legales con Shakira.

De acuerdo con el programa ‘En casa con Telemundo’, la colombiana podría emprender acciones legales en contra del rapero, en tanto usa su nombre sin tener consentimiento previo.

La intención de interponer una demanda no ha sido confirmada por ninguna de las partes. No obstante, los medios internacionales especulan que a la intérprete de ‘Monotonía’ no le habría caído nada bien la mención explícita de su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué, por lo que buscaría zanjar el asunto a través de un pleito legal.

Entre las frases más llamativas que dejó ‘Más rica que ayer’, en colaboración con DJ Luian y Mambo Kingz, se encuentran ‘joyas’ como “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte” y “Si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe”.

Las acciones de Anuel que avivaron la polémica

Aunque el verso en la canción ‘Más rica que ayer’ ha sido una de las referencias más evidentes de Anuel AA hacia Shakira, no ha sido la única. Hace algunos días, el reguetonero avivó la polémica con una publicación en la que se lee la frase: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”, en alusión al icónico verso que utilizó la barranquillera en la ‘BZRP Music Sessions #53’.

Como si esa publicación no hubiese sido suficiente, el intérprete de ‘Ella quiere beber’ compartió después un carrete de fotografías que dejó poco a la imaginación: en una de las imágenes se logra observar al artista mirando por encima de su hombro una valla publicitaria de Shakira; mientras que en la descripción se lee: “Gracias a todo el mundo por estar kikiando -pasar un buen rato- con la canción y el video, apoyando mi música”.

Fama

Este gesto no fue bien recibido por los internautas, quienes acusaron a Anuel de intentar “ganar fama” a costa de las celebridades colombianas. “La foto con Shakira es una indirecta muy dura” y “¿Estás agradeciéndole a Shakira por la referencia? Me parece muy apropiado”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes.

Al final del video de ‘Más rica que ayer’, el cantante aprovecha para comentar la letra de ‘TQG’, de Karol G y Shakira. En el clip, que se encuentra disponible en YouTube, los artistas colaboradores Mambo Kingz y Dj Luian lo rodean y se refieren a él como «el Chayanne de 2023».

Frente a esto, Anuel contesta: “Soy un símbolo sexual a estas alturas ya”. Y, acto seguido, añade: “Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos”.

El Tiempo