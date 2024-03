Shakira deleitó a más de 40 mil almas en el Times Square de NY (+Video)

🎸 Shakira performs “Cómo Dónde y Cuándo” from her new album #LasMujeresYaNoLloran at her pop-up concert in Times Square, NYC!

🎸 Shakira presenta “Cómo Dónde y Cuándo” de su nuevo álbum #LasMujeresYaNoLloran desde el Times Square de New York! pic.twitter.com/KpGZVVzwk4