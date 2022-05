Sextorsión, un mal que azota a Latinoamérica y el resto del mundo

mayo 23, 2022 - 3:01 pm

Cada vez se conocen más casos de la denominada sextorsión en los países del continente americano, siendo las mujeres las principales víctimas.

El auge de las redes sociales ha hecho de las relaciones personales un nuevo mundo en el que el acercamiento se ha limitado a un mapa de bits que conforman una imagen y con ella un trasfondo de morbo y en algunos casos peligroso, tal como la sextorsión.

Esta se ha convertido en un recurrente chantaje sexual en el cual los cibercriminales cuentan con contenido privado de las víctimas, como fotos y videos. Y les amenazan con hacerlo público en toda Internet, a menos que paguen con dinero y en ocasiones de manera sexual.

La reciente víctima mortal de sextorsión

Ryan Last de 17 años, es una de las más recientes víctimas con un final fatal. El intercambio de fotografías explícitas terminó en una sextorsión que no pudo controlar. Y en medio de la presión tomó la decisión de quitarse la vida.

Esto ocurrió el pasado mes de febrero y el caso ha tenido más auge desde que su madre contó todo al respecto. Lo que incluía un monto por 5 mil dólares que se le exigía y que la víctima fue reduciendo hasta llegar al fatídico final.

No era él

El mundo del espectáculo no queda exento de esto. Y es que el cantante Sebastián Yatra fue mucho más que noticia a principios del mes de mayo. Pues un supuesto video íntimo suyo se filtró en las redes.

El cantante salió al paso y negó rotundamente el hecho, pero con la noticia también llegó otra. Y es que el cantante reveló que una persona desconocida trató de extorsionarlo por redes sociales con el video.

La grabación le fue enviada a su representante, y le pidieron una enorme cantidad de dinero para no difundirlo. Sin embargo, no se trataba de él, pues el protagonista del clip tiene una intensa similitud con el cantante de ‘Dos Oruguitas’.

El cantante y compositor @SebastianYatra en su arribo a la #CDMX aclara a los medios de comunicación que NO es él quien sale en un video XXX que anda circulando en las redes, situación que además tomó con mucho humor #SebastiánYatra #EnMéxico🇲🇽 pic.twitter.com/Ldec2rktAR — Francisco Jiménez (@jimenez_fco015) May 13, 2022

Yatra declaró al respeto, y más al ver el clip que se hizo viral en Twitter. “Sí, me parezco un montón, yo hasta lo dudé. De hecho, me escribió mi manager, Paula. El día antes le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video porno de Sebastián. Si lo quieres, páganos tanta plata o alguna cosa’”, confesó Yatra.

Latinoamérica escenario de la sextorsión

Los casos de este tipo de situación afectan a todos por igual, y en el caso de las mujeres ha estado ligado a personas cercanas a su entorno, como la propia pareja. En Argentina, Colombia, Nicaragua y Venezuela se han hecho saber algunos de ellos.

«Me enganché con un pibe y siempre me insistía banda con que le pase nudes. Si no se enojaba. Le pasé y le sacaba screenshots para ‘tenerlas’ siempre que no le pasaba, me chantajeaba con que las iba a publicar. No sean como yo, viví con miedo mucho tiempo por un error», se leía en Twitter en el año 2019, cuando una joven reveló lo que vivió.

Esto dio paso a más confesiones, en las que el delito iba más allá de un chantaje. Y es que tiempo más tarde, en el 2020 y desde Nicaragua, otra mujer contaba su historia. La víctima Dayana Páez y el victimario, su expareja.

La mujer detalló a través de un hilo de Twitter cómo fueron los perturbadores momentos que vivió junto al hombre. Y que en medio de discusiones salieron a la luz otras verdades que escondían hechos de sextorsión.

Bueno querían mi historia aquí se las dejo el primer abusador RAFAEL BERNHEIM con FOTOS incluidas para que se den gusto. Por favor si lees esto ni te tomes el tiempo en escribirme pic.twitter.com/OumkasrF3V — DPF (@Daypaezfrech) April 12, 2020

Ella reveló que, tras hackear el correo de su pareja, descubrió cómo este extorsionaba a otras mujeres, incluyendo una menor de 14 años. Dentro de las pruebas recolectadas había fotografías íntimas que este tenía organizada en una carpeta que decidió eliminar.

“La víctima me pidió que lo postee. Otro abuso a niña de 14 años le pedía nudes y la chantajeaba con sexo para su libertad. Tu lugar es la cárcel, degenerado”, remató en uno de los tuits en ese entonces.

No te quedes en silencio

En España, a finales del mes de febrero, agentes de la Policía Nacional de la comarca valenciana de La Ribera detuvieron a un hombre de 27 años. Esto por sextorsión entre uno de los delitos y todo contra una niña de 12 años, prima de su pareja.

La menor había sido agredida por este hombre durante una celebración familiar, la noche antes de la denuncia, en la azotea de la vivienda. Esta no era la primera vez en que la menor resultaba agredida. Ya que la amenazaba y coaccionaba con difundir unas fotografías suyas, desnuda, si revelaba los abusos de los que era objeto.

Luego de localizarlo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual. El detenido no tenía antecedentes policiales. Una vez detenido, pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión, tal como lo reseña el portal ‘Okdiario’ de España.

Recientemente en el estado Zulia, Venezuela, fue detenido un hombre, quien está acusado de utilizar un perfil falso en las redes sociales para vender fotos íntimas de mujeres sin su consentimiento.

El hombre negó la acusación y al oponer resistencia a la autoridad local, quedó detenido. Seguidamente, se descubrió su perfil falso Facebook con nombre de una mujer. Y en él conversaciones con personas de sexo masculino de otros países, con quienes compartía contenido sexual a cambio de dinero.

