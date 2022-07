Sería una locura decir que no, si adelantan las elecciones: David Uzcátegui

julio 21, 2022 - 6:19 pm

«¿Qué va a decir la oposición si adelantan elecciones? ¿Que no quiere elecciones? Vamos a quedar muy mal. Quedamos como Los osos revoltosos: una locura si decimos que no queremos elecciones”, replicó este miércoles David Uzcátegui, dirigente nacional de Fuerza Vecinal, al ser interrogado sobre un posible adelanto de los comicios presidenciales. Así lo reseña el medio Contrapunto.

A su juicio es “todo lo contrario: queremos elecciones lo más pronto posible”.

“Una oposición que viene pidiendo elecciones y el gobierno adelanta las elecciones es una gran oportunidad para la oposición. Una gran oportunidad para evitar tener que vivir 24 meses más esta tragedia. Yo lo veo de esa manera. Es decir: tenemos que organizarnos ya. ¿Qué vamos a decir si el gobierno adelanta las elecciones? ¿Que no queremos elecciones? ¿Eso es lo que vamos a decir? No. Nosotros tenemos que tomarle la palabra. Pero tenemos que organizarnos ya”, exhortó Uzcátegui durante una rueda de prensa.

“Pasa el tiempo y pasa el tiempo: tic, tac, tic, tac, y no nos ponemos de acuerdo. La población nos está viendo. Es muy sencillo: convocar una elección. Y el segundo elemento es promover un gran acuerdo nacional”, enfatizó el dirigente político. “Pasa el tiempo y hay que tomar una decisión, hay que tomar una determinación. ¿Qué le vamos a decir a nuestra Venezuela? ¿Que no nos dio tiempo? ¿Que no pudimos ponernos de acuerdo? ¿Que prevaleció más la aspiración individual que el interés colectivo y las ganas de transformar Venezuela?”.

Elecciones mañana

Uzcátegui aseveró que Fuerza Vecinal “está dispuesta a ir a elecciones hoy, mañana y pasado. Ojalá las pusieran en una semana las elecciones presidenciales, porque tenemos que demostrarle a nuestro país que efectivamente tenemos una vocación de cambio, que tenemos una vocación distinta de poder. No queremos quedarnos en esta oscuridad para el resto de la vida”.

Ojalá pudiese realizarse una elección en el estado Miranda, comentó. “Que podamos ir a otro proceso de elecciones parlamentarias, que fue una elección muy oscura que no tuvo legitimidad internacional. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Pongámonos las pilas”.

-Si fuesen la próxima semana, ¿quién sería el candidato de Fuerza Vecinal?

Fuerza Vecinal, adelantó Uzcátegui, “puede tomar varias determinaciones: puede presentar un candidato propio; eso puede estar planteado. Segundo, apoyar a alguien de la sociedad civil; también es un tema de discusión en Fuerza vecinal. O, tercero, apoyar un candidato de otra organización política. Ahora, lo que sí es importante en Fuerza Vecinal es seguir trabajando en lo social, porque Fuerza Vecinal es mucho más allá que un partido político”.

Con información de Contrapunto