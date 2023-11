Sergio Massa reconoció la derrota: “Desde mañana, la responsabilidad de dar certezas es de Milei”

185540

Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, reconoció la derrota frente a Javier Milei y dijo que ya se comunicó con el candidato de La Libertad Avanza para felicitarlo y desearle suerte.

“Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, afirmó desde su búnker.

En su mensaje, que ocurrió antes de lo previsto, el aspirante oficialista le dejó una advertencia al economista liberal: “Desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirles garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina, es del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”.

En tanto, contó que le planteó tanto a Milei como a Alberto Fernández “poner mañana mismo mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos, en los próximos 19 días, no tengan ni dudas ni incertidumbre respecto del normal funcionamiento político, social, económico e institucional”.

Por otro lado, remarcó que en el balotaje había en juego “dos caminos” y que Unión por la Patria representaba “la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado” y la “defensa de la educación y la salud como valores centrales”, así como también la “de la industria nacional, el trabajo argentino y los derechos laborales”. “Sin embargo, los argentinos eligieron otro camino”, lamentó.

Además, destacó el sistema electoral argentino, al que calificó como “fuerte, sólido, transparente y que respeta siempre los resultados”.

En tanto, mencionó que “terminó una etapa política” de su vida y que ahora tendrá “otras tareas y responsabilidades”.

Por último, les dejó un mensaje a todos aquellos que lo apoyaron en las urnas: “A los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y votaron, decirles que más allá de mi persona hay miles y miles de argentinos como los que están acá que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos”.

“Que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el racambio transicional y democrático que necesitamos”, cerró.