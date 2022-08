¿Señores, BNC qué pasó con el dinero de los puntos de venta?

agosto 18, 2022 - 2:06 pm

Por más de cuarenta y ocho horas los clientes y usuarios del Banco Nacional de Crédito (BNC), recientemente propietario del BOD, están en ascuas porque la entidad financiera no ha acreditado los montos concernientes al pago por puntos de venta, situación que tiene al borde del pánico a los comerciantes.

En las redes sociales son copiosas las quejas de personas, quienes, muy molestas, señalan que han esperado dos días y nada que ven el dinero.

De igual forma ocurre con operaciones correspondientes a TDC. Una de las afectadas comentó en su site de IG: «Yo me metí en Credicard y Credicard sí adjudicó la plata a las 6 am y ellos no la colocaron en mi cuenta».

Vale destacar que los comerciantes mantienen un movimiento de dinero debido a sus compromisos con los proveedores.

El dinero que se cobra en los puntos de venta, una parte va al ahorro, pero, el mayor ingreso se toma para inversión en compras de productos para renovar los anaqueles, así como para los pagos de servicios y sueldos de empleados.