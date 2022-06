Secretario de EE.UU. sostuvo reunión con Gustavo Petro (+Detalles)

junio 21, 2022 - 6:14 am

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llamó el lunes al nuevo presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para felicitarlo por su victoria y le expresó su apoyo para fortalecer las relaciones bilaterales, informó el Departamento de Estado.

Blinken le reiteró el «inalterable compromiso de Estados Unidos por los lazos bilaterales», añade la nota.

«Blinken subrayó que nuestros países comparten valores democráticos e instó a fortalecer los 200 años de amistad entre Estados Unidos y Colombia», dice el comunicado.

En la conversación hablaron sobre el cambio climático, mejoras en la salud públicas y generar oportunidades económicas «inclusivas».

Great to speak with Colombian President-Elect @petrogustavo to congratulate him on his election. We discussed the longstanding U.S.-Colombia partnership and how we can work together to enhance inclusive economic prosperity, combat climate change & further deepen our relationship.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 21, 2022