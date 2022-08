¿Se puede confiar en una persona que te fue infiel?

agosto 1, 2022 - 11:12 am

Antes de haber tratado parejas en el contexto de la terapia de pareja aplicada en consultas por infidelidad, podía contestar que una vez una persona es infiel, puede serlo mil veces más.

Además, me ponía a afirmar que de nada servía perdonar en casos así, pues si perdonar no era una garantía de que una infidelidad no volvería pasar, para qué entonces pasar por la prueba de la desconfianza a la confianza.

Incluso hay un refrán que dice que si te pagan cuernos una vez es culpa del infiel, pero si te pegan cuernos dos veces es culpa tuya. Así que, con esta mentalidad, ¿quién se aventura a quedarse, a tener un compromiso de pareja después de una infidelidad?

Seis pasos a considerar si te quedas en la relación tras una infidelidad

Directo al grano ¿es posible continuar en una relación cuando hubo una infidelidad? Pues sí, y otra vez sí. Ahora bien, tienen que darse unas condiciones concretas. Aquí te enumero unas que creo que son las principales.

Saber que vas a perdonar, olvidar o pasar por alto.

Por parte de la persona a la que le fueron infiel, definir con ejemplos qué acciones generan confianza o desconfianza.

Por parte de la persona que cometió la infidelidad, compromiso de enmendar lo ocurrido, con ejemplos de cómo podría ayudar a sanar y restablecer la confianza.

Si la persona que fue infiel demuestra arrepentimiento.

Entender y poner en práctica el nuevo contrato de la relación.

Que el proceso sea llevado por un psicoterapeuta.

Esto último, disponer de asistencia psicológica, es clave para que un sujeto externo pueda ser objetivo con las acciones que hace cada uno. Es una buena señal que el que fue infiel llame para agendar la cita. Obvio, esta factura la paga el infiel, si es lo contrario entonces te recomiendo que estudies temas relacionados con la dignidad y la autoestima, pero ese es otro tema.

La importancia del perdón

Ahora, hablemos de este subtema relacionado que siempre está vinculado a una infidelidad: el perdón. ¿Y te pregunto, perdonamos un infiel por conveniencia o por amor? ¿Encuentras una relación en perdonar y que no te vuelvan a serte infiel? ¿Cuánto es el tiempo saludable que debe pasar para que aparezca el perdón? ¿El proceso del perdón debe ser hecho desde el amor subjetivo o desde el amor objetivo? ¿Puedo perdonar y de todas formas separarme? ¿Puedo no perdonar y quedarme en la relación?

Aquí podemos estar en un bando o el otro y con varias respuestas; mi opinión es que el modo en el que respondamos tiene mucho que ver con el agravio, con lo que tenemos que “dejar pasar”. El tiempo de relación con la otra persona, el engaño, cómo deconstruye un proceso familiar, cómo fue la infidelidad, con quién fue la infidelidad, si lo descubriste tú, si te lo confesó tu pareja… Estos, entre otros, son determinantes para contestar a estas preguntas.

Lo importante es saber que esta situación no es una condena, ni para el que es infiel ni para el que ha sufrido la infidelidad. Pero lo cierto es que una persona que te ama no te hace sufrir, la regla general será siempre no limitarse a las palabras ni a las cartitas, sino pasar a la acción.

Ahora, si tú fuiste infiel, ¿qué pasa ahora? ¿Fue algo de una vez? ¿Estás buscando culpables? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo emocional que requiere para establecer confianza y lograr herramientas para cumplir con tus acuerdos en la relación? De ello hablaremos en otro artículo.

