¿Se le puede perder el amor a El Cacique Diomedes Diaz?

Los navegantes de la internet actúan como cardúmenes. los peces son sigilosos, al menor movimiento que perciban sus escamas, su aletas o detecten sus ojos se mueven de lugar, así sucede con los seguidores en las redes sociales. El caso concreto se ha visto esta semana en el gigante del streming Netflix cuyos puntos han bajado en las bolsas de valores luego que reportaran haber perdido al menos 200 mil usuarios. ¿La razón? La planta del entretenimiento anunció que cobraría un excedente a quienes compartieran sus claves de acceso con pantallas que no estuvieran en el mismo sitio. La respuesta fue «hacerle el feo a Netflix».

Con Diomedes Díaz el juglar colombiano de La Junta y El Valle un verdadero fenómeno en las redes sociales en la plataforma de Youtube donde todo lo que huela a Diomedes alcanza miles de seguidores. Diomedes es un «Rey Midas», después de muerto su inflencia y presencia en la internet es monstruosa. Ahora bien, Netflix ha puesto en su parrilla un documental

A ocho años de su muerte, el polémico cantante de vallenato es retratado en ‘Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia’, un documental que hoy estrena Netflix. Allí se narra la vida del artista y su relación con la muerte de Doris Niño.

“Como Diomedes no hay dos, si se hace no nace, si nace no se cría, y si se cría se vuelve gay”, decía Evelio Daza, porque del hombre que marcó un hito en la música vallenata colombiana, todos conocen o tararean, al menos, una canción.

¿Quién no se ha tomado unas cuantas cervezas en una tienda de barrio en la que suena al fondo un verso que en algún momento dice: “Con mucho gusto” y luego del cántico propio prosigue: “Para todos mis seguidores”?

El hombre nacido en La Junta, municipio de La Guajira, abrió sus ojos un 26 de mayo del año 1957, con el nombre de Diomedes Díaz Maestre, el mismo con el que se convirtió en el “ídolo, el misterio y la tragedia” de todo un país.

Así, precisamente, nombraron Jorge Durán y Jaime Barbosa su documental, que a partir de hoy llega a la plataforma Netflix. Una producción colombiana filmada entre Bogotá, Valledupar y Tunja, y que recorre la vida del artista, su infancia, sus primeros pasos en la música, su éxito, los excesos y por supuesto su relación con la muerte de quien se presume era su amante: Doris Adriana Niño García.

El documental es una versión más del cuento que ya todos sabemos, pero como dijo Durán, se trata “de una investigación y recopilación de material de archivo de cerca de tres años para contar la historia que ya nos sabemos de memoria, tratando de ser lo más objetivos posibles y sin desconocer las dos caras de Diomedes: el hombre y el artista”.

Después de ver ‘Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia’ puede deducirse:

1-. Que Diomedes ocultó lo que realmente pasó en el aparamento donde murió Doris Adriana.

2-. Que el abogado y los demás actuantes tervisaron los hechos.

3-. Que el abogado acusador mostró puebas contundentes de que Doris Adriana fue asesinada.

4-. Que una cosa es el talento como artista de Diomedes y, otra, sus pasiones, errores, defectos, adicciones como ser humano.

Este trabajo periodíostico pareciera moverse sobre la historia evitando inclinar la balanza, sin embargo, los episiodios sobre el crimen de Doris Adriana pone de bulto un hecho reprochable.

Ediberto Terán, diomedista de toda la vida, cuenta: «oigo al Cacique en mis parrandas, es mi ídolo porque le canta al amor, a la alegría y a las tristezas de los colombianos, pero, después de ver el documental de Netflix le he perdido aquel cariño ciego que sentía por él. Ya no puedo escucharlo sin reprocharle como pudo haber permitido que se hicieran esas cosas contra una niña inocente. Realmente, ya no me nace escuchar sus canciones, ni ver sus conciertos»

¿Se ha decepcionado?

Esa es la palabra. Estoy desilusionado porque siempre pensé que no había tenido nada que ver,pero, allí se demuestra que si estaba al corriente de lo sucedido.

Otra persona que guarda en la caja fuerte de su corazón lo que ocurrió aquella noche es la viuda de Diomedes, señora Consuelo Martínez quien no tiene reparos en decir que debe protegerse ella y sus hijas.

Otro caso que impresiona

Pero, Diomedes Díaz no es el único con un pasado aterrador. El compositos Efren Calderón cuyas canciones popularizó El Cacique también tiene una historia negra.

Primero, la esposa de Efren Calderon muere en un accidente de auto, luego, conoce una linda muchacha con se casa. Una noche llegó tomado y la mató. Hoy está preso.

Así lo cuenta El Tiempo en la pluma de VICENTE ARCIERI G

El prolífico compositor de música vallenata, Efrén Calderón, protagonizó ayer una tragedia al matar a su esposa, que se encontraba con cinco meses de embarazo, y luego intentar suicidarse.