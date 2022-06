Se demostró que la muerte de Karol Bautista fue un accidente laboral: A 9 meses de su ausencia.

junio 10, 2022 - 10:15 am

1889669

Van nueve meses que su risa se escapa en los sueños. Aquella mirada suya llena de cariño. Ese sonreír de alma buena. Cómo fue feliz cuando llegó Dianita. La manera de contar sobre Socopó y de admirar a su padre. Era Karol Bautista una joven madre cuya muerte ha sido confirmada por Inpsasel Zulia como un accidente laboral, sin embargo, aún no se ha hecho justicia con la indemnización que corresponde a sus hijas, lucha incansable de quien fue su marido, Yhon Osma.

De lo que se ha hecho en este calvario, cuenta Osma:

Buenas tardes Apreciado medio de Noticiaaldia.com. Mi nombre es Yhon Edixon Osma Velásquez ci 23 179 116 Número de celular 0414 1755602 por medio de la presente hago del conocimiento a toda la ciudadania que gracias a las buenas gestiones e investigaciones por parte del Inpsasel Zulia. Al cual estoy muy agradecido. Se logró comprobar que el accidente donde murio mi esposa y madre de mis hijas, Karol Bautista fue un Accidente Laboral declarado por dicho ente quien encabezo y logro dar con el resultado final de dicha INVESTIGACIÓN.

Pero no todo puede ser alegría. Es por eso que recurro, nuevamente a dicho medio de noticias, el unico medio que ha podido ejercer presión y me han escuchado. Porque Corpoelec Zulia espesíficamente Recursos Humanos sigue con el emcubrimiento de dicho HOMICIDIO para Beneficiar al ex Gerente Jhonder Medina, gerente actualmente jubilado para querer tapar todo y no tener que pagar su responsabilidad con la muerte de mi esposa y la orden que el emitió a ejercer dicho trabajo donde murio Karol. Y tambien encubrir al Ex Gerente de seguridad para ese momento Com. Jeansy Rojas quien fue destituido de su cargo por el Sr Ministro Reverol. Que para el momento no realizo las investigaciones del caso y la aplicación de las correciones que fueran necesarias.

Es por ellos que vuelvo a generar inconformidad en cuento a la investigación porque la Fiscalia 9na quien lleva la Causa de dicho Accidente no ha tomado las Acciones penales en contra de ninguno de estos Sres aqui mencionados. Los unicos responsables de que ese Accidente no se aclarara en el tiempo y fecha oportuna. Ahora Talento Humano Zulia. No se que espera para el pronuncionamiento con los daños y gastos ocasionados por estos Sres. Si ya el Accidente esta declarado como ACCIDENTE LABORAL estan es dilatanto el proceso para que el mismo pierda efecto.

Sr. Fiscal General y Presidente de la Republica. Necesitamos Respuesta por parte de Corpoelec en cuanto a los daños moral y economicos que hoy padece mi familia por la perdida de mi esposa laborando en dicha empresa. El llamado Tambien es a la Gerente de Recursos Humanos Sra. Leinnys Linares y Gerente de Asuntos Laborales Dr. Alberto Rosales que esperan ustedes para hacer Justicia y aplicar los correctivos al caso.

Ya está bueno de dilatar tanto el caso. Si se demostró que Corpoelec debe responder. A que juegan ustedes. Con llamadas y Mensajes no resuelve nada. JUSTICIA SRES. Jhonder Medina Jubilado y Jeansy Rojas como si nada. Y mis hijas padeciendo la perdida de su mama. Sra Fiscal abocada al caso. El llamado es para usted tambien. No vemos las acciones penales tomadas por usted. Usted entrevisto al chofer del camión donde fallecio Karol y no tomo ninguna Acción el Sr. Rotter Montañez se encuentra en Corpoelec Laborando como si nada acontencio. Y mi esposa Muerta. Justiciaaaa…..

Sr. Ministro Nestor Reverol. Estare Atento a su visita a Corpoelec Zulia para entregarle un dosier donde estan los elementos de Convicción y probatorios demoestrando que Recursos Humanos esta dilatando el caso. Para beneficiar estos Corruptos. JUSTICIA JUSTICIA. MI nombre es Yhon Edixon Osma Velasquez. ci 23 179 116 tlf 0414 1755602.