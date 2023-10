164632

-Más de 600 personas fueron declaradas muertas en Israel en la guerra con las milicias de Gaza que comenzó este sábado, con un ataque sorpresa de Hamás, según informaron este domingo 8 de octubre, fuentes médicas citadas por medios locales; mientras que en la Franja el último recuento cifra las víctimas mortales en 313 palestinos.

Los cuerpos de militantes de Hamás yacen frente a una comisaría en la ciudad sureña de Sderot. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi



Esta cifra marca un aumento significativo del número de muertos, que se duplicó este domingo tras encontrarse un importante número de fallecidos en localidades israelíes cercanas a Gaza ocupadas por milicianos palestinos y liberadas en las últimas horas por el Ejército israelí.

Además de los 600 muertos, confirmados por fuentes oficiales, en Israel la guerra ha dejado 2 mil 048 heridos, 350 en estado grave, a causa de la ofensiva terrestre de Hamás, que irrumpió a disparos en decenas de comunidades, y por el impacto de miles de cohetes lanzados hacia suelo israelí.

Policía en el lugar de un edificio destruido en Tel Aviv. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan



En Gaza, donde Israel ha lanzado decenas de rondas de ataques aéreos contra la infraestructura militar de Hamás, los muertos suman 313, incluyendo 20 niños, y más de 2 mil heridos.

Sin embargo, el Ejército israelí asegura haber matado a más de 400 milicianos palestinos en la Franja, y cientos en territorio israelí, desde el comienzo ayer de esta nueva guerra entre Israel y las milicias de Gaza, que no tiene precedentes en su envergadura.

Israel comienza a evacuar población

El Ejército israelí anunció también que sus tropas comenzaron a evacuar a los residentes de 24 comunidades cercanas a Gaza que permanecen en sus viviendas, varias de ellas liberadas por el Ejército tras ser ocupadas ayer.

El humo se eleva después de que aviones de combate israelíes atacaran la torre Palestina en Gaza. Foto: EFE/ Mohammed Saber



El Ejército publicó una lista de esas 24 localidades, todas ubicadas en los alrededores de Gaza. Estas son Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv HaAsara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhack, Be’eri, Magen, Re’im, Sa’ad and Alumim.

Varias de estas comunidades fueron liberadas por las tropas israelíes en las últimas horas, sin embargo todavía hay combates entre milicias palestinas y tropas israelíes en una decena de puntos dentro de Israel, donde el Ejército ha abortado varios intentos de penetrar al país por parte de milicianos, incluido por mar.

🇮🇱🇵🇸 | GUERRA ISRAEL-GAZA: Un ataque aéreo israelí ha destruido los tres bloques de la Torre Palestina, en el barrio de Al Rinal de la ciudad de Gaza.

pic.twitter.com/zRBrPQFLv0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

Lee también: El papa Francisco implora el cese de la guerra: “Recemos porque haya paz en Israel y Palestina”

Noticia al Día/Con información de EFE