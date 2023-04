Salud Vital trae clínica de Pádel con instructores certificados internacionalmente

77384

Contribuyendo al crecimiento vertiginoso que ha tenido el deporte del Pádel en Maracaibo, la empresa de medicina prepagada Salud Vital, ha organizado una clínica con los instructores certificados internacionalmente Julián Fernández y Alejandro Agulla, a realizarse el sábado 15 y domingo 16 de abril en las instalaciones de Pádel Maracaibo.

El evento tendrá una duración de siete horas distribuidas en los dos días en los horarios de 7:00 am a 10:30 am el primer turno y de 10:30 am a 2:00 pm el segundo turno, donde los participantes recibirán los conocimientos de estos dos destacados instructores que cuentan con la certificación internacional de Pádel MBA.

Para esta clínica los participantes estarán distribuidos en grupos de 3 o 4 personas y se les dará el adiestramiento según el nivel de preparación que abarca los niveles de principiante, intermedio y avanzado, por lo que los organizadores destacan que los cupos son limitados.

La clínica se llevara a cabo en las instalaciones de Pádel Maracaibo ubicado en la Ave. Fuerzas Armadas que cuenta con canchas techadas y con todos los requerimientos técnicos para esta actividad.

La inscripción en la clínica incluye el asesoramiento en la compra de materiales, una franela, una muñequera, un grip y la inscripción en el Torneo Master Final.

Para mayor información pueden consultar la cuenta de Instagram @padelmaracaibo o por el WhatsApp 04122148650.

Lee también: Alexánder Chacín, un abogado que decidió en favor del tenis y el pádel