Rusia efectúa ejercicios con misiles intercontinentales móviles «Yars»

Las Fuerzas Estratégicas rusas realizan unos ejercicios con sistemas misiles intercontinentales móviles “Yars” en la región de Ivánovo, a unos 200 kilómetros al noreste de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los sistemas Yars “Maniobran intensamente” en el curso de los ejercicios, señaló la cartera en un comunicado recogido por la agencia Interfax, que precisó que en ellos participan cerca de 1.000 militares y un centenar de vehículos de distinto tipo.

“Los efectivos de las Fuerzas Estratégicas ensayan el despliegue de sistemas de misiles en posiciones de campo, desplazamientos de hasta 100 kilómetros, cambios de posiciones, enmascaramiento y defensa de éstas”, agregó Defensa.

Los misiles “Yars” tienen un alcance de hasta 12.000 kilómetros y pueden portar hasta cuatro ojivas nucleares. Además de tener versiones en móviles y para silos.

El anuncio de que las fuerzas nucleares rusas estaban realizando ejercicios en la provincia de Ivanovo llegó luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijera que su país proporcionará a Ucrania sistemas de misiles y municiones más avanzados para que pueda “Golpear con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla”.

“Nos hemos apresurado a enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y munición para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones”, escribió Biden en un artículo de opinión para The New York Times.

Biden insistió en una columna publicada en el diario The New York Times en que, a pesar de que su país continuará «Reforzando el flanco este de la OTAN», no busca una guerra entre Rusia y la organización atlántica, ni derrocar al presidente ruso, Vladímir Putin.

Un alto cargo de la administración Biden, expresó que el armamento proporcionado incluiría el Sistema de Misiles de Artillería de Alta Movilidad M142 (HIMARS, por sus siglas en inglés), que el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania dijo hace un mes que era “Crucial” para contrarrestar los ataques de misiles rusos.

En respuesta a la preocupación de que esas armas puedan arrastrar a Estados Unidos a un conflicto directo con Rusia, los cargos altos de la administración dijeron que Ucrania dio garantías de que los misiles no se utilizarían para atacar dentro de Rusia.

“Estos sistemas serán utilizados por los ucranianos para repeler los avances rusos en el territorio ucraniano, pero no se utilizarán sobre objetivos en territorio ruso”, dijo el alto cargo estadounidense a los periodistas.

