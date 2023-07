125277

-El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, habló sobre el proceso de la Primaria y el rol de la oposición ante las venideras elecciones presidenciales previstas para el año 2024, entre otros temas inherentes a la entidad.

En entrevista con el periodista Rafael Galicia en su programa A 8 Columnas, indicó que la posición de la oposición pasa por “el reencuentro de los venezolanos”.

“La oposición tiene la responsabilidad de unirse y no es en función de una sola persona, el candidato no importa, sino la solución del conflicto… y no volver a los conflictos de violencia de antes, a buscar la salida por los caminos de la violencia, porque así hemos perdido, las únicas veces que hemos ganado en la oposición es cuando nos vamos por la vía electoral, no hay más salida que la ruta electoral y unidos”, continuó.

Asimismo, recalcó que lo más relevante no es la popularidad de un candidato, “yo tengo una votación importante y lo dicen las encuestas a nivel nacional y no he visitado ningún estado ni pueblo fuera del Zulia y no he dicho que voy a ser candidato, pero eso no indica que yo soy el chévere, nadie tiene un liderazgo masivo ni arrasador, eso es mentira, aquí nadie es dueño de la oposición, ni de la votación ni de la verdad, aquí cada quien tiene un pedazo, unos un poco más que otros”.

Hizo referencia a que de 7 millones de venezolanos en el exterior, se inscribieron apenas unos 300 mil “porque hay molestia de la gente, porque no hemos sido capaces de darle una solución a Venezuela… yo que nunca he estado de acuerdo con salirnos de la ruta electoral y buscar la violencia y esas salidas mágicas y que van a venir unos tipos de afuera a salvarnos, eso no existe eso es mentira”.

Recordó que estuvo ocho años en el exilio y preso, donde no participó ni tuvo protagonismo. “Unidad, Primaria y ruta electoral, no hay más salida, el que diga lo contrario está volviendo a engañar a la gente”, dijo.

Bicentenario de la Batalla Naval del Lago

Añadió que estará presente en los actos del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, “este es un evento para todos sintonizarnos en el espíritu de unidad, venezolano y nacionalista”, refirió Rosales.

Pidió eliminar sanciones al país

Ante la pregunta de si su gobierno trabaja en el mejoramiento de las relaciones con PDVSA, el mandatario regional manifestó, “yo he sido muy claro, es que es fundamental que se eliminen las sanciones contra Venezuela”.

“Si no se mueve la industria, si no hay empleo y oportunidades de estudio, a la gente le quedan dos caminos o se dedica a sobrevivir acá o se van del país y eso es lo que queremos detener… y creo que uno a de las cosas que tendrá que venir, soy muy optimista, pronto vamos a abrir más espacios para que vengan las transnacionales petroleras, ya la presencia de Chevron nos da un alivio”, continuó.

Reconoció la labor de Corpoelec

En torno al tema eléctrico en el Zulia, Rosales recalcó que la solución definitiva en este particular es la construcción de cable que va a conectar al estado al sistema del Guri, “eso vale alrededor de 1.300 millones de dólares y construirlo tarda un año y eso fue lo que logramos que se introdujera en el plan social de los 3.200 millones de dólares que he venido reclamando dónde están”.

Aseguró que con la generación que se logra desde las termoeléctricas y las altas temperaturas que se registran en el estado no abastece la demanda, “la demanda está en la línea y estas olas de calor aumenta el consumo y se produce un desbalance y no se va a corregir hasta el día que construyamos ese cable”.

“Tengo que reconocerlo, Corpoelec ha estado activo permanentemente en cuanto a la atención de los problemas”, destacó en cuanto a la empresa eléctrica, a lo que además trajo a colación que tienen un banco de transformadores y han atendido una buena cantidad de emergencias en diversos sectores de la entidad.

