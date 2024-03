Revelarán audio inédito previo a la implosión del submarino Titán en un documental

238417

-Hace ocho meses que el submarino Titán implosionó, hecho que se viralizó y acaparó los titulares de los noticieros durante varios días. Al final, se determinó que el submarino, que intentaba explorar los restos del Titanic, implosionó rápidamente y terminó instantáneamente con la vida de las cinco personas que viajaban en él.

Sin embargo, en un documental llamado “Minute by Minute: The Titan Sub Disaster” está a punto de revelar la grabación inédita de aquel fatídico 20 de julio. Los ruidos aparentemente fueron repetitivos y llenaron de esperanza a las familias de las víctimas.

Esto se debió a que se creía que estaba pidiendo ayuda. Incluso se llegó a decir que “la simetría entre los ruidos era muy inusual”, lo que llevó al ex capitán de submarinos Ryan Ramsey a crear la teoría de que alguien “llamaba”. No obstante, se sabe el trágico final que acabó con la vida de estas personas.

El documental, que en español llevará el título de “Minuto por Minuto: El Desastre del Submarino Titán”, se estrenará entre el 5 y 6 de marzo y tratará sobre la operación que realizó el director ejecutivo de OceanGate junto a los otros cuatro individuos que perdieron la vida.

El documental examinará momentos anteriores, durante y después del trágico suceso, brindando una comprensión exhaustiva de los hechos y las personas que participaron en él.

