Residentes de la calle San Luís de Santa Lucía piden “luz eléctrica a gritos”

Desde las dos de la madrugada de este martes 14 de noviembre los habitantes de la calle San Luís de la parroquia Santa Lucía en Maracaibo, no tienen energía eléctrica debido una falla presentada en un poste de alumbrado público ubicado en la avenida 3C de la populosa barriada.

Son 10 las familias que se ven afectadas por esta situación. Los residentes enardecidos manifestaron a NAD que tras más de 15 horas “sin luz”, la empresa Corpoelec no ha emitido respuesta alguna ante las denuncias presentadas desde la dos de la mañana.

“Aquí hay ancianos y niños que están padeciendo las altas temperaturas porque no tenemos luz desde las dos de la mañana cuando escuchamos una explosión. Nos hemos cansado de llamar a Corpoelec y no dan respuesta, ni siquiera han venido a verificar el problema que tenemos y que afecta a un buen tramo de Santa Lucía. Ya son más de las siete de la noche y queremos que la empresa Corpoelec atienda a nuestro llamado”, expresó uno de los habitantes de la calle San Luís que prefirió no identificarse.

Varios residentes de esta misma zona denunciaron que los vecinos de una avenida adyacente a la calle San Luís de Santa Lucía, debido a los incesantes cortes eléctricos, tomaron la determinación de forma arbitraria de instalar un cableado desde el poste averiado hacia 14 casas, incluyendo locales comerciales, lo que inevitablemente origina una sobrecarga.

Sostienen que debido a esta toma ilegal de energía eléctrica se produjo el problema que tiene más de 15 horas afectándolos. Hacen un llamado a la empresa Corpoelec para que en primera instancia restituyan el servicio en la zona y luego desintalen el cableado que fue puesto de manera arbitraria y que para los perjudicados, generó la explosión que los mantiene “pasando penurias”.

