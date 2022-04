Reportan situación de rehenes en una pizzería en Florida (+Video)

abril 18, 2022 - 9:24 pm

Un hombre tiene como rehén a un empleado de la pizzería Hungry Howie’s en Florida, Estados Unidos, según informó la policía de Altamonte Springs, quienes piden a las personas evitar transcurrir en el área mientras intentan negociar con el sospechoso.

La policía de Altamonte Springs reportó que la esposa del hombre los llamó y les informó que el sospechoso estaba en Hungry Howie’s y que había hecho amenazas suicidas, según reseñan medios estadounidenses.

Testigos dijeron a la policía que el hombre tenía un arma de fuego con punta naranja. Los cuerpos policiales no saben si el arma es real, pero en este momento la están tratando como tal.

Se ha desplegado un equipo SWAT, así como negociadores, para que el hombre se retire. La Oficina del Sheriff del Condado de Seminole y otras agencias están ayudando. Las empresas en los alrededores han sido evacuadas.

