Reportan caída de WhatsApp en varios países

abril 28, 2022 - 5:33 pm

1879834

Durante la tarde de este jueves 28 de abril, miles de usuarios de distintas partes del mundo reportaron la caída de la plataforma de WhatsApp, la app de mensajería de Meta. El portal de reportes de Down Detector evidenció el alza de mal funcionamiento.

Los primeros reportes registrados en la web de Down Detector aparecieron alrededor de las 3.10 p.m. Estos se multiplicaron en cuestión de minutos, llegando a su punto más alto a las 3.30 p.m. del día.

Por otro lado, otras plataformas de monitoreo como Is It Down Right Now no muestran problemas con WhatsApp en las últimas horas, lo que indicaría que la baja habría afectado solo a ciertos territorios.

De la misma manera, las cuentas oficiales del grupo Meta no han hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el problema.

Noticia al Día / Agencias